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    "Нафтогаз" вышел из-под контроля и готов содрать с народа три шкуры

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    Правительство стремительно теряет контроль над НАК "Нафтогаз Украины", руководство которого платит фантастические зарплаты топ-менеджменту, судится с Кабмином за компенсацию "нерыночных" тарифов и даже хочет отсудить у "Газпрома" миллиарды долларов.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина 

    "Нафтогаз Украины": государство в государстве 

    Государственный газовый монополист в последние годы не только не утратил свое влияние, но и усилил свою самостоятельность, пользуясь поддержкой со стороны МВФ и Запада. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев регулярно летает в Штаты, встречается с руководством МВФ, где клятвенно заверяет, что будет увеличивать тарифы на газ для населения.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Всемирный банк, МВФ и другие представители международного сообщества хотят контролировать "Нафтогаз", поэтому произошла ссора с Кабмином за наблюдательный совет компании. Запад хочет через своих представителей иметь возможность контролировать газотранспортные сети, чтобы иметь в своих руках транзит газа в Европу", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

    Между руководством НАК и правительством в последнее время происходит подковерная борьба. Под натиском Гройсмана со скандалом подали в отставку два независимых члена набсовета компании — британцы Пол Уорвик и Маркус Ричардс, объяснив это нежеланием власти проводить реформы в отрасли. Однако реальной причиной стал открытый лоббизм "независимыми членами" интересов Коболева, который пропихивал дальнейшее подорожание цен на газ. После отставки наблюдательный совет НАК не может собрать кворум, а значит Гройсман не сможет поставить туда своих людей. Кабмин не решается идти в лобовую атаку на руководство НАК, поскольку оно сейчас пользуется мощной западной поддержкой.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Набсовет делал решение НАК "Нафтогаза" независимым от решения Кабмина. Они там что хотели, то и воротили. В набсовет набрали уважаемых западных господ, которые заявляли что газ нужно продавать по рыночной цене, но в итоге Гройсман сделал для них невыносимые условия работы и они покинули набсовет. Однако члены набсовета не захотели декларировать свои доходы, а на их зарплату, страховки и медстраховки и все это хозяйство компания потратила 16,9 млн грн", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    Пользуясь бесконтрольностью, руководство делало все, что хотело. К примеру, члены правления "Нафтогаза Украины" в прошло году получили 50,8 млн грн вознаграждения, о чем свидетельствует акт ревизии Госаудитслужбы. 

    Так, председателю правления Андрею Коболеву выписали аж 19 млн грн премии, Сергею Коновцу — 11,1 млн грн, Сергею Переломе (подозревается в умышленном доведении до убыточности госпредприятия "Восточный ГОК") — 10,5 млн грн и Юрию Колбушкину — 10,2 млн грн.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марунич о конфликте между Госгеонедр и "Нафтогазом" и цене вопроса

    "Есть в правлении "Нафтогаза" человек уважаемый — Юрий Петрович Колбушкин. Не то что шалупень, под судом и следствием побывавшая, вроде Переломы. Так вот, за труды свои тяжкие в правлении он в прошлом году получил больше 10 млн грн. Кроме зарплаты, которая и так не маленькая… До прихода Коболева и Ко Юрий Петрович много лет работал в компании, в т. ч. был членом правления, однако удовлетворялся куда меньшим вознаграждением. Отсюда вопрос: так что значит в старые, темные времена, он воровал? Или плохо работал за мизерные по нынешним временам деньги? Нет у меня ответа на такие вопросы. 

    Есть замечание: высокие зарплаты и доходы это хорошо. Но почему у пенсионера они вырастут на 140 грн, а там на миллионы", — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Марунич. 

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    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Однако чиновникам компании этого мало, поэтому они решили вновь поднять цены на газ для населения. Сейчас "Нафтогаз" намерен поднять цену на 18%. При этом для поднятия тарифов ему не нужно получать разрешение Кабмина, поскольку в марте правительство своим постановлением под номером 187 само разрешило монополисту поднимать цены, если цена импортного газа (биржевая цена немецкого хаба) на 10% превышает внутренние цены. Руководствуясь этим постановлением, "Нафтогаз" подал в суд на свое руководство — Кабинет министров, требуя или разрешить поднять цену на газ, или выплатить из бюджета компенсацию. 

    "Нафтогаз" с 1 октября уже поднял стоимость газа для промышленных предприятий на 3% и заявил, что поднимет цены для населения в одностороннем порядке, если Кабмин не примет новое постановления о тарифах на газ для населения, о чем Гройсман говорил еще летом.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Кабмин не решился на повышение цены, но и не решился принять какое-либо решение, которое бы свидетельствовало об отказе повышать цены. Правительство пустило дело на самотек, при этом нарушив мартовское 187-е постановление Кабмина о порядке установления цен на газ для населения. К тому же "Нафтогаз" выиграл у Кабмина суд, который обязал правительство компенсировать деньгами всю эту разницу, недополученную компанией в результате не повышения тарифов. Вообще данная ситуация напоминает фарс: не понятно, кто в стране премьер-министр, кто орган исполнительной власти и кто должен исполнять устав НАК "Нафтогаз Украины", — подчеркнул Марунич. 

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    В случае повышения цен на голубое топливо автоматически на 20-25% повысятся платежки за отопление. Зимние квитанции могут стать настоящим шоком для населения, что грозит народными бунтами и массовыми неплатежами. Запугать народ в такой ситуации уже не удастся.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Эта цена проецируется на ЖКХ, на теплокомунэнерго, это бесконечные штрафы, это долги населения, на сегодняшний день этот процесс регулирования коммунальных монополий полностью вышел из правого поля. Это приведет к полному коллапсу неплатежей, при этом угрозы отобрать квартиры за долги никак не решат проблему задолженности. Ну заберете вы у должников одну квартиру, ну две, ну четыре, но изъять тысячу будет невозможно. Как и невозможно будет наказать десятки и сотни тысяч должников", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-министр ЖКХ, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко

    "В результате повышения цен на газ теплее в домах не станет, денег у людей больше не станет, равно как не станет больше денег в бюджете, сейчас государство должно по субсидиям больше 20 млрд грн. Ситуация на самом деле приближается к коллапсу, в итоге произойдет или перезагрузка власти, или население перестанет терпеть эту власть, или западные партнеры устанут от украинских партнеров и поменяют их на других", — заявил Юрий Корольчук.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, на субсидии только в бюджете этого года было израсходовано 60 млрд грн, до конца года сумма увеличится до 70 млрд грн, на следующий необходимо будет выделить не менее 75-80 млрд, однако в госбюджете всего 55 млрд грн. 

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    Понимая, чем могут закончится народные бунты (благо, на носу годовщина начала Евромайдана), премьер-министр извивается как уж на сковородке, пытаясь остановить рост тарифов от непокорного "Нафтогаза". 

    Кабмин разработал проект постановление, которое входит в противоречие со своим же мартовским постановлением. В частности, правительство хочет, чтобы за базовую цену считали ту среднюю цену, которая была на бирже с 1 апреля по 1 октября, то есть летом, а не зимой. "Летняя" биржевая цена позволит на законных основаниях не повышать цену на украинский газ, с чем вынужден будет согласиться и "Нафтогаз". Однако такие новации вызвали категорический протест у МВФ, который справедливо считает, что правительство пытается его надуть.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий. Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке", — заявил заместитель главы МВФ Дэвид Липтон.

    Потребовали поднять цены и в Госдепе США. "Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине — пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ", — заявила посол США в Украине Мэри Йованович.

    Таким образом, правительство Гройсмана само себя загнало в угол. С одной стороны, Кабмин позволил "Нафтогазу" самостоятельно повышать цены на газ для населения, руководствуясь мировыми биржевыми ценами. С другой стороны, поднимать на 500-700 грн зимние платежки накануне отопительного сезона, которые уже сейчас стартуют с 2 тысяч гривен в месяц может оказаться роковым решением, которое чревато массовыми бунтами, от которых Гройсмана и Коболева не спасут даже западные партнеры.

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