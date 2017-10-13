"Нафтогаз" вышел из-под контроля и готов содрать с народа три шкуры

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины": государство в государстве

Государственный газовый монополист в последние годы не только не утратил свое влияние, но и усилил свою самостоятельность, пользуясь поддержкой со стороны МВФ и Запада. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев регулярно летает в Штаты, встречается с руководством МВФ, где клятвенно заверяет, что будет увеличивать тарифы на газ для населения.

"Всемирный банк, МВФ и другие представители международного сообщества хотят контролировать "Нафтогаз", поэтому произошла ссора с Кабмином за наблюдательный совет компании. Запад хочет через своих представителей иметь возможность контролировать газотранспортные сети, чтобы иметь в своих руках транзит газа в Европу", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Между руководством НАК и правительством в последнее время происходит подковерная борьба. Под натиском Гройсмана со скандалом подали в отставку два независимых члена набсовета компании — британцы Пол Уорвик и Маркус Ричардс, объяснив это нежеланием власти проводить реформы в отрасли. Однако реальной причиной стал открытый лоббизм "независимыми членами" интересов Коболева, который пропихивал дальнейшее подорожание цен на газ. После отставки наблюдательный совет НАК не может собрать кворум, а значит Гройсман не сможет поставить туда своих людей. Кабмин не решается идти в лобовую атаку на руководство НАК, поскольку оно сейчас пользуется мощной западной поддержкой.

"Набсовет делал решение НАК "Нафтогаза" независимым от решения Кабмина. Они там что хотели, то и воротили. В набсовет набрали уважаемых западных господ, которые заявляли что газ нужно продавать по рыночной цене, но в итоге Гройсман сделал для них невыносимые условия работы и они покинули набсовет. Однако члены набсовета не захотели декларировать свои доходы, а на их зарплату, страховки и медстраховки и все это хозяйство компания потратила 16,9 млн грн", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Пользуясь бесконтрольностью, руководство делало все, что хотело. К примеру, члены правления "Нафтогаза Украины" в прошло году получили 50,8 млн грн вознаграждения, о чем свидетельствует акт ревизии Госаудитслужбы.

Так, председателю правления Андрею Коболеву выписали аж 19 млн грн премии, Сергею Коновцу — 11,1 млн грн, Сергею Переломе (подозревается в умышленном доведении до убыточности госпредприятия "Восточный ГОК") — 10,5 млн грн и Юрию Колбушкину — 10,2 млн грн.

"Есть в правлении "Нафтогаза" человек уважаемый — Юрий Петрович Колбушкин. Не то что шалупень, под судом и следствием побывавшая, вроде Переломы. Так вот, за труды свои тяжкие в правлении он в прошлом году получил больше 10 млн грн. Кроме зарплаты, которая и так не маленькая… До прихода Коболева и Ко Юрий Петрович много лет работал в компании, в т. ч. был членом правления, однако удовлетворялся куда меньшим вознаграждением. Отсюда вопрос: так что значит в старые, темные времена, он воровал? Или плохо работал за мизерные по нынешним временам деньги? Нет у меня ответа на такие вопросы.

Есть замечание: высокие зарплаты и доходы это хорошо. Но почему у пенсионера они вырастут на 140 грн, а там на миллионы", — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Марунич.

Шикарную жизнь "Нафтогаза" оплатит народ

Однако чиновникам компании этого мало, поэтому они решили вновь поднять цены на газ для населения. Сейчас "Нафтогаз" намерен поднять цену на 18%. При этом для поднятия тарифов ему не нужно получать разрешение Кабмина, поскольку в марте правительство своим постановлением под номером 187 само разрешило монополисту поднимать цены, если цена импортного газа (биржевая цена немецкого хаба) на 10% превышает внутренние цены. Руководствуясь этим постановлением, "Нафтогаз" подал в суд на свое руководство — Кабинет министров, требуя или разрешить поднять цену на газ, или выплатить из бюджета компенсацию.

"Нафтогаз" с 1 октября уже поднял стоимость газа для промышленных предприятий на 3% и заявил, что поднимет цены для населения в одностороннем порядке, если Кабмин не примет новое постановления о тарифах на газ для населения, о чем Гройсман говорил еще летом.

"Кабмин не решился на повышение цены, но и не решился принять какое-либо решение, которое бы свидетельствовало об отказе повышать цены. Правительство пустило дело на самотек, при этом нарушив мартовское 187-е постановление Кабмина о порядке установления цен на газ для населения. К тому же "Нафтогаз" выиграл у Кабмина суд, который обязал правительство компенсировать деньгами всю эту разницу, недополученную компанией в результате не повышения тарифов. Вообще данная ситуация напоминает фарс: не понятно, кто в стране премьер-министр, кто орган исполнительной власти и кто должен исполнять устав НАК "Нафтогаз Украины", — подчеркнул Марунич.

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В случае повышения цен на голубое топливо автоматически на 20-25% повысятся платежки за отопление. Зимние квитанции могут стать настоящим шоком для населения, что грозит народными бунтами и массовыми неплатежами. Запугать народ в такой ситуации уже не удастся.

"Эта цена проецируется на ЖКХ, на теплокомунэнерго, это бесконечные штрафы, это долги населения, на сегодняшний день этот процесс регулирования коммунальных монополий полностью вышел из правого поля. Это приведет к полному коллапсу неплатежей, при этом угрозы отобрать квартиры за долги никак не решат проблему задолженности. Ну заберете вы у должников одну квартиру, ну две, ну четыре, но изъять тысячу будет невозможно. Как и невозможно будет наказать десятки и сотни тысяч должников", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-министр ЖКХ, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.

"В результате повышения цен на газ теплее в домах не станет, денег у людей больше не станет, равно как не станет больше денег в бюджете, сейчас государство должно по субсидиям больше 20 млрд грн. Ситуация на самом деле приближается к коллапсу, в итоге произойдет или перезагрузка власти, или население перестанет терпеть эту власть, или западные партнеры устанут от украинских партнеров и поменяют их на других", — заявил Юрий Корольчук.

По его словам, на субсидии только в бюджете этого года было израсходовано 60 млрд грн, до конца года сумма увеличится до 70 млрд грн, на следующий необходимо будет выделить не менее 75-80 млрд, однако в госбюджете всего 55 млрд грн.

Кабмин vs Нафтогаз: укрощение строптивого

Понимая, чем могут закончится народные бунты (благо, на носу годовщина начала Евромайдана), премьер-министр извивается как уж на сковородке, пытаясь остановить рост тарифов от непокорного "Нафтогаза".

Кабмин разработал проект постановление, которое входит в противоречие со своим же мартовским постановлением. В частности, правительство хочет, чтобы за базовую цену считали ту среднюю цену, которая была на бирже с 1 апреля по 1 октября, то есть летом, а не зимой. "Летняя" биржевая цена позволит на законных основаниях не повышать цену на украинский газ, с чем вынужден будет согласиться и "Нафтогаз". Однако такие новации вызвали категорический протест у МВФ, который справедливо считает, что правительство пытается его надуть.

"Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий. Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке", — заявил заместитель главы МВФ Дэвид Липтон.

Потребовали поднять цены и в Госдепе США. "Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине — пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ", — заявила посол США в Украине Мэри Йованович.

Таким образом, правительство Гройсмана само себя загнало в угол. С одной стороны, Кабмин позволил "Нафтогазу" самостоятельно повышать цены на газ для населения, руководствуясь мировыми биржевыми ценами. С другой стороны, поднимать на 500-700 грн зимние платежки накануне отопительного сезона, которые уже сейчас стартуют с 2 тысяч гривен в месяц может оказаться роковым решением, которое чревато массовыми бунтами, от которых Гройсмана и Коболева не спасут даже западные партнеры.