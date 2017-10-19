Суд разрешил взыскать с "Газпрома" штраф в $6,4 млрд за счет имущества

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева в деле о штрафе "Газпрому" на 171 миллиард гривен (около 6,4 миллиарда долларов) разрешил обращать взыскание на все имущество компании, сообщил в четверг министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Хозяйственный суд города Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 миллиард гривен. Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника", — написал Петренко на своей странице в Facebook в четверг.

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По словам министра, в соответствии с процедурами данное решение должно быть обнародовано через несколько дней.

Антимонопольный комитет (АМКУ) в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ оседнью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины. "Газпром" также заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.

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Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного АМКУ, а Петренко заявлял, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.