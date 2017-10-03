Контракт с "Газпромом" выгоднее, чем покупка газа на бирже - Землянский

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Польша собирается увеличить вдвое продажи газа в Украину. О таких намерениях заявила одна из польских нефтегазовых компаний PGNiG. Именно эта компания в течение 6 месяцев прошлого года продала Украине более 400 миллионов кубометров газа. В этом году цифра может удвоиться и Польша может продать Украине 700-800 миллионов кубометров газа.

Разницу покупки газа по контракту и на бирже рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это больше касается уже непосредственно продавца. Потому что дальше идет простая бизнес-формула, купить подешевле, подать подороже. То есть, соответственно, если я покупаю газ, например, по интересной цене и продаю его в Украине по тому рынку или по тем ценам, которые есть на сегодняшний день, я могу заработать больше. Это уже сугубо бизнесовый вопрос. Естественно, если мы, например, будем говорить о контрактных поставках, то контракты с тем же "Газпромом" более выгодны, чем игра на бирже в такой период, как отопительный сезон — с октября по март. Когда цены достаточно высокие, а если вы законтрактованы, то цена у вас особо по контракту не двигается. Это может быть более выгодно", — отметил эксперт.

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