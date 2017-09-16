Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров проводит верификацию формулы цены на газ для населения.

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Об этом во время общения с журналистами на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает телеканал "112 Украина".

"Цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа, по соответствующей формуле, и главное — чтобы эта формула была справедливой. Сейчас наши технические службы работают над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа. Мы в достаточно качественной сотрудничества с Международным валютным фондом и работаем в том числе по этому направлению", — отметил он.

Ранее Гройсман заявил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.