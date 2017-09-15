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    ЕК: сохранение транзита газа через Украину - важнейший приоритет для ЕС

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    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (12)

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    По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, сохранение транзита газа через Украину в страны Евросоюза после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".
    Транзит газа
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Украина имеет большие возможности, чтобы стать экспортером энергии в будущем, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который транслировался в прямом эфире на сайте форума.

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    "Есть огромный потенциал для Украины стать энергетическим хабом, быть экспортером энергии, если мы будем вместе работать над энергоэффективностью, над использованием новых технологий в Украине, если будем использовать потенциал Украины в области транзита", — сказал он.

    Шефчович также напомнил, что сохранение транзита газа через Украину в страны Евросоюза после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".

    Вопрос о заключении "Газпромом" с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году все еще остается открытым. Как отмечал летом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

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