ЕК: сохранение транзита газа через Украину - важнейший приоритет для ЕС

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Украина имеет большие возможности, чтобы стать экспортером энергии в будущем, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который транслировался в прямом эфире на сайте форума.

"Есть огромный потенциал для Украины стать энергетическим хабом, быть экспортером энергии, если мы будем вместе работать над энергоэффективностью, над использованием новых технологий в Украине, если будем использовать потенциал Украины в области транзита", — сказал он.

Шефчович также напомнил, что сохранение транзита газа через Украину в страны Евросоюза после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".

Вопрос о заключении "Газпромом" с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году все еще остается открытым. Как отмечал летом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.