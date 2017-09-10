Украина не в состоянии обеспечить себя газом для бытовых нужд - Марунич

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

"Укргаздобыча" заказала работы по бурению на почти 4,8 миллиарда гривен. Об этом сообщается в системе ProZorro. Компания заказала бурение 24 газоконденсатных скважин в Харьковской области.

Работы подрядчики начнут ориентировочно 11 ноября. Ранее сообщалось, что "Укргаздобыча" планирует до конца 2017 года увеличить добычу газа на 600-700 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

Планы наращивания добычи газа прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Есть ли вообще экономический смысл разрабатывать в Украине новые месторождения?

— Очевидно, если компания "Укргаздобыча" вкладывает деньги, то какая-то экономическая выгода конечно же присутствует. То есть, планируют увеличить добычу газа в текущем году где-то на 4,1% и довести её до 15,2 миллиарда кубометров, это только по "Укргаздобыче".

В Украине есть что развивать в этой отрасли? Украинские газовые запасы промышленно интересны?

— Там, где будет "Укргаздобыча", конечно же. То есть, как правило, это те месторождения, которые уже освоены.

Петр Порошенко говорил о необходимости увеличения собственного производства сжиженного газа. Говорит ли это о том, что "Укргаздобыча" решила сосредоточиться именно на разработке темы сжиженного газа?

— Давайте немного не путать разные вещи. Сжиженный газ — это пропан-бутан, который в том числе получается при переработке газа, добываемого из-под земли. Там выделяется метан, отделяется пропан-бутан. Поэтому тут другой вопрос. Не все месторождения подходят. Разный компонентный состав газа и на каждом месторождении своя специфика, не каждое газовое месторождение подходит для пропан-бутана. Это специфический вопрос насчет увеличения, возможно оно произойдет, но это тоже трудоемкий и простой, как кажется, и в ближайшие годы Украина вряд ли сможет сама себя обеспечить пропан-бутаном для нужд автомобильного транспорта и бытового. Это практически невероятно. Слишком большие объемы надо заместить.

Какая рентабельность?

— Это непростой вопрос. При рыночных ценах рентабельность достаточная. И в производстве сжиженного газа внутри страны, при таких ценовых пиках, которые мы видели на протяжении последних двух месяцев, она даже зашкаливает. Эта ситуация долго не продлится. Поэтому рентабельность неплохая, я думаю. Она превышает 15-20% оценочно.

Увеличивается ли в газовом балансе Украины доля собственного газа?

— Природного газа, метана, она уже превысила 50%. Раньше было существенно меньше. Просто у нас резко упало потребление газа за последние годы. За счет этого доля природного газа внутренней добычи превысила 50%.

Как собственная добыча и разработка новых месторождений влияют на цену голубого топлива?

— В какой-то отдаленной перспективе, возможно. Но сейчас нет, и никоим образом, это какие-то мифы, газ привязан к импортному паритету и пока мы не избавимся от импорта, до этого еще очень долго, если это вообще произойдет. Это какая-то слишком отдаленная перспектива. Цена на газ будет высокой, рыночной, по сути, привязанной к европейским хабам. То что мы сейчас видим, то что сейчас происходит,

Сколько времени обычно занимает разработка нового месторождения? И какие ресурсы для этого нужны?

— Месторождения все разные. Могут бурить в зависимости от того, какое месторождение, могут осваивать годы. Они все разные совершенно, какого-то единого подхода, единого вида цифры, даты временной я вам не могу сказать.

Кроме "Укргаздобычи" еще кто имеет право на разработки новых месторождений?

— Все компании, частные, которые получили соответствующие лицензии. Таких добытчиков в стране порядка несколько десятков компаний, которые ведут активную деятельность. Есть крупные добывающие компании. Они не сравнятся по объемам добычи с "Укргаздобычи", это полмиллиарда-миллиард кубов газа в год, не 15. Но это большое количество субъектов, их несколько десятков.

Читайте также: Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" пояснил, что на газовом рынке Украины во главу угла ставят интересы монополиста, а интересы потребителя не учитывают совсем.

Напомним, Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что прекращение поставок электричества в ЛНР может спровоцировать остановку Луганской ТЭС, так как на нее перестанут поставлять уголь.