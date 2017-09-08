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    Своего газа в Украине уже 50%, но снижения цены не предвидится - Марунич

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что цена на газ будет высокой до тех пор, пока Украина не избавиться от его импорта.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. "Укргаздобыча" заказала работы по бурению на почти 4 миллиарда 800 миллионов гривен. Об этом сообщается в системе ProZorro. Компания заказала бурение двадцати четырех газоконденсатных скважин в Харьковской области. Работы подрядчики начнут ориентировочно 11 ноября.

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    Ранее "Укргаздобыча" сообщала, что планирует на конец 2017 года увеличить добычу газа на 600-700 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

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    Повлияет ли внутренняя добыча газа на его цену, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Добыча природного газа, метана уже превысила 50%. Раньше было существенно меньше. Просто у нас резко упало потребление газа за последние годы. За счет этого доля природного газа внутренней добычи превысила 50%. В какой-то отдаленной перспективе, возможно это повлияет на цену газа. Но сейчас нет, и никоим образом, это какие-то мифы. Газ привязан к импортному паритету и пока мы не избавимся от импорта, а до этого еще очень долго, если это вообще произойдет, это какая-то слишком отдаленная перспектива. Цена на газ будет высокой, рыночной, по сути, привязанной к европейским хабам", — отметил эксперт.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны. 

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