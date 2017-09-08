Своего газа в Украине уже 50%, но снижения цены не предвидится - Марунич

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. "Укргаздобыча" заказала работы по бурению на почти 4 миллиарда 800 миллионов гривен. Об этом сообщается в системе ProZorro. Компания заказала бурение двадцати четырех газоконденсатных скважин в Харьковской области. Работы подрядчики начнут ориентировочно 11 ноября.

Ранее "Укргаздобыча" сообщала, что планирует на конец 2017 года увеличить добычу газа на 600-700 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

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Повлияет ли внутренняя добыча газа на его цену, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Добыча природного газа, метана уже превысила 50%. Раньше было существенно меньше. Просто у нас резко упало потребление газа за последние годы. За счет этого доля природного газа внутренней добычи превысила 50%. В какой-то отдаленной перспективе, возможно это повлияет на цену газа. Но сейчас нет, и никоим образом, это какие-то мифы. Газ привязан к импортному паритету и пока мы не избавимся от импорта, а до этого еще очень долго, если это вообще произойдет, это какая-то слишком отдаленная перспектива. Цена на газ будет высокой, рыночной, по сути, привязанной к европейским хабам", — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны.