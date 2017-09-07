Украина будет добиваться изменений в организации транзита газа - Порошенко

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Киев будет добиваться, чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины, заявил глава государства Петр Порошенко.

"В связи с тем, что контракт (по транзиту газа — ред.) заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита", — сказал Порошенко, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту.

В листопаді виповниться вже два роки, як ми не купуємо газу в Росії. Епоха газового шантажу – безповоротно у минулому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 сентября 2017 г.

Он отметил, что эпоха "газового шантажа" ушла в прошлое.

"Наша задача — с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. Чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу", —уточнил президент.