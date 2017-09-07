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07.09.201711:09
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    Политика

    Украина будет добиваться изменений в организации транзита газа - Порошенко

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (9)

    (обновлено: )31805
    Как отметил президент, выступая в парламенте, задача Украины - с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита российского газа.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Киев будет добиваться, чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины, заявил глава государства Петр Порошенко.

    "В связи с тем, что контракт (по транзиту газа — ред.) заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита", — сказал Порошенко, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту.

    Он отметил, что эпоха "газового шантажа" ушла в прошлое.

    "Наша задача — с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. Чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу", —уточнил президент.

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