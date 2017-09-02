А теперь и Польша. Смена формата поставок газа в Восточной Европе

Владимир Матвеев, обозреватель

Польский газовый дистрибьютор Gaz-System сообщил о введении в эксплуатацию 12 сентября газопровода "Жешув-Вежховице". "Это будет завершение польского участка газового коридора "Север-Юг", — цитирует представителя концерна Gaz-System Томаша Петрасиньского Радио Польша.

Как сообщается, "новая инвестиция" является частью политики укрепления "энергетической безопасности" Польши, а также Центральной и Восточной Европы.

"Благодаря введению в эксплуатацию газопровода Жешув-Вежховице газ из Свиноуйсьця после окончания строительства всего коридора сможет поставляться до самой Хорватии, которая, мы надеемся, построит свой собственный газовый терминал", — сказал Петрасиньский.

Напомним, газопровод Жешув-Вежховице имеет протяжность примерно 14 километров. Стоимость инвестиций составила около 21,4 млн евро, из которых больше половины были дотированы Евросоюзом.

Предполагается, что газовый коридор "Север-Юг" будет состоять из двух потоков. Один из них будет соединять терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце и в очередной раз планируемого Baltic Pipe через южную Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию с ожидаемым газовым терминалом Крк в Хорватии.

Планируемый "полумифический" газопровод Baltic Pipe для транспортировки норвежского газа (North Gate) может стать конкурирующим проектом для "Северного потока-2".

Тем самым, в перспективе планируется объединение ориентированных на поставки сжиженного газа из США и Катара СПГ-терминалов в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк с сетью внутриевропейских газотранспортных систем.

Газопроводы Lwówek–Odolanów и Hermanowice–Strachocina, разрешение на строительство которых получил Gaz-System, являются ключевой частью создаваемого в Польше коридора "Север-Юг".

При этом, строительством Hermanowice–Strachocina, который должен протянуться до границы с Украиной, займется газовый холдинг PGNiG Technologie. Его рассматривают как "важный элемент" в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины.

Президент PGNiG SA Петр Возняк сообщил, что компания планирует "увеличить экспорт товара в Украину", сообщает 29 августа сайт.

Сообщается также, что новый газопровод протяженностью 72 километра станет частью восточной нити энергетического коридора Север-Юг. А заявленная цель возможного объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность его хранения в украинских газохранилищах.

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Между тем, сам холдинг PGNiG имеет несколько газохранилищ на территории Польши: Вежховице, Косаково, Могильно, Страхочина, Бжежница, Гусув и Сважув.

Сама Польша стремится создать региональный газовый хаб с участием Украины, что также поможет Варшаве определять цену газа в регионе.

Польша и Хорватия под эгидой США становятся кураторами кампании с антироссийским вектором в Восточной и Центральной Европе в контексте стремления возродить "Инициативу трех морей" (Baltic-Adriatic-Black Sea). Основная цель инициативы – создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Чёрном и Адриатическом морях.

Одна из геополитических целей возрождения инициативы и состоявшегося визита президента США Дональда Трампа в Польшу — усиление роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы внутри евроблока.

Польша рассчитывает на тесный альянс с США в контексте диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов и перевооружения армии. А команда Трампа предлагает Европе закупать американский сланцевый газ, чтобы создать рабочие места в США и спасти финансовое положение их газовых компаний.

США пытаются принудить Евросоюз отказаться от увеличения поставок энергоресурсов из России, играя также на противоречиях блока. Пентагон формирует новую службу технической поддержки на Балканах и в Восточной Европе.

Между тем, польская сторона продолжает переговоры с поставщиками сжиженного газа в США, чтобы первая поставка 100 млн кубометров имела продолжение в контексте ситуации на европейском газовом рынке.

Напомним, Польша намеревается к 2022 году отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ, стремясь компенсировать выпадающие объемы за счет поставок СПГ из Катара, Норвегии и США. Такая стратегия весьма сомнительна и затратна.

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Поставка сжиженного газа из США является вторым спотовым контрактом для PGNiG после осуществленной поставки из Норвегии. Ранее PGNiG подписала допсоглашение с предприятием Qatargas, которое предусматривает рост поставок в страну по морю сжиженного природного газа (СПГ) катарского происхождения. В период с 2018-2020 годы эти объемы стороны хотят довести до 2,17 тонн СПГ (2,9 млрд кубометров).

"В перспективе мы рассчитываем перейти от краткосрочных контрактов к среднесрочным, чтобы танкеры из США приходили на польский рынок регулярно и дополняли те долгосрочные поставки, которые идут из Катара", — говорит Возняк.

Через газопорт в Свиноуйсце в настоящее время можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе.

В связи с этим, помимо строительства интерконнекторов, Польша намерена расширить мощность терминала по приему СПГ в порту Свиноустье на 50% — до 7,5 млрд кубометров в год.

Между тем, PGNIG пополняет хранилища страны российским газом. До последнего времени 72% природного газа Польша получала из РФ, и 26% – из ФРГ. Причем большая часть немецкого газа первоначально поставлялась из России.

Тем не менее, Польша даже в контексте снижения стоимости газа в Европе, намерена поступиться соображениями экономической выгоды. Варшава не планирует продлевать истекающий в 2022 году долгосрочный контракт с "Газпромом".

Стратегическим направлением для импорта газа запланирован проект North Gate с пропускной способностью порядка 10 млрд кубометров газа в год.

Однако, поставщики из третьей страны не смогут заменить "Газпром" на европейском энергорынке до завершения строительства инфраструктуры СПГ терминалов и интерконнекторов. Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще весьма длительное время.