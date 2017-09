Коболев сообщил о результатах переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о завершении переговоров с "Газпромом" в рамках стокгольмского арбитража.

Он отметил, что стороны "не достигли того прогресса, на который рассчитывал трибунал".

"Мы двигаемся по плану: ожидаем транзитное решение в ноябре, параллельно с этим по требованию трибунала мы провели переговоры с "Газпромом" по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились и с их результатами мы идем в трибунал для получения окончательного решения по новой формуле и некоторых других аспектах дальнейшей работы с этой компанией", — сказал Коболев и прямом эфире украинского "Пятого канала".

Коболев не стал раскрывать детали переговоров.

"Я не могу раскрывать детали, поскольку это были закрытые переговоры. Я бы сказал так аккуратно: мы не достигли того прогресса на который рассчитывал трибунал", — добавил он.

В июле стало известно, что "Нафтогаз" и "Газпром" проводят переговоры по суммам взаимных претензий в споре по контракту на поставки газа в Украину.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

"Нафтогаз" заявлял, что отдельное решение трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме. По данным компании, если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения сумм, подлежащих выплате, окончательное решение примет арбитраж.