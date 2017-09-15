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    Песков о транзите через Украину: газ пойдет по наиболее выгодному маршруту

    (обновлено: )72090
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки газа в ЕС будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, а именно для РФ, так и для покупателей в западно-европейских странах.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Перспективы транзита российского газа через Украину после 2020 года относятся к сфере экономической, а не политической целесообразности, поставки пойдут по более выгодному для РФ и ЕС маршруту, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Газ и туман - транзит и отопсезон. Комментарий Марунича

    В пятницу вице-президент Еврокомиссии по Евросоюзу Марош Шефчович заявил, что сохранение транзита газа через Украину в страны ЕС после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".

    "Транзит газа — это вопрос не политической, а экономической целесообразности и экономической выгоды, предсказуемости, стабильности и безопасности поставок. Соответственно, поставки будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, а именно для РФ, и гаранта энергетической безопасности, так и для покупателей в западно-европейских странах", — сказал Песков на вопрос о том, согласна ли РФ продолжать транзит газа через Украину.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно. Еврокомиссия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что газопровод "Северный поток-2", если будет построен, поставит под угрозу транзит российского газа в ЕС через Украину.

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