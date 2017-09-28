Недовольство растет. Слезоточивый газ, драки и избиения в Киеве

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Слезоточивый газ и стычки с полицией

Накануне в четверг, 27 сентября, в Киеве на улице Ревуцкого вновь произошел конфликт на территории еще не функционирующей АЗС.

Следует отметить, что конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на многочисленные акции протеста, к настоящему времени заправка почти готова.

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На этот раз скандал произошел из-за высадки жителями столицы деревьев возле АЗС. По словам горожан, та часть территории не принадлежит новопостроенной заправке, но строители начали проводить там "ремонтные работы".

Как пишут "Вести", группа местных жителей пенсионного возраста собралась для того, чтобы помешать это сделать. Застройщик вызвал на место полицию. Вначале, между полицией и местными жителями, была просто словесная перепалка, но когда полиция начала оттеснять людей – началась драка. Люди бросали в полицию грудами земли, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В результате конфликта, одну женщину забрали в больницу с подозрением на перелом руки. Одного мужчину задержали и доставили в местное отделение полиции.

Уже не впервой

Следует отметить, что в столице регулярно происходят конфликты между киевлянами и застройщиками. Доходило и до столкновений.

Ранее 9 августа 2017 года около 100 жителей киевского района Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе АЗС, выступая против строительства. По их мнению, строительство АЗС на улице Ревуцкого негативно повлияет на экологию Дарницкого района в целом. Рядом со стройкой также расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Кроме того, протестующие начали возводить баррикады и привезли шины, но до столкновений не дошло.

Стычки из-за застроек

В апреле 2017 года в Киеве возле застройки на "Героев Днепра" произошли стычки между митингующими и полицией. Причиной недовольства жителей столицы стало строительство ТРЦ у метро "Героев Днепра". В сентябре 2016 года жители выходили на улицы и перекрывали дорогу, чтобы добиться запрета проведения строительных работ, из-за которых, по их словам, разрушается станция метрополитена.

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В то же время власти заявляли, что все находится у них под контролем, однако местные жители уверены, что возведение торгового центра создаст аварийную ситуацию, в результате которой могут пострадать люди. На сайте "Киевсовета" даже появилась петиция с требованием остановить стройку у выхода из метро. Но компания-застройщик утверждала, что у нее есть все документы, которые дают добро властей на постройку развлекательного центра.

Столкновения в Святошинском районе и на Осокорках

7 сентября 2016 года в Святошинском районе Киева произошли столкновения между местными жителями и застройщиком против строительства многоэтажного дома на парковке. На место протеста приезжали батальоны "Донбасс" и "Азов". Столкновения между протестующими и застройщиками начались после переговоров. Во время драки пошли в ход светошумовые гранаты, газ и камни.

В мае 2015 года возле скандальной застройки на Осокорках вспыхнула массовая драка между общественными активистами численностью около 150 человек и "титушками".

Около 150 активистов пытались снести забор. В ходе противостояния были применены дымовые шашки, травматическое оружие, камни и бутылки. Противники застройки утверждали, что милиционеры откровенно заняли позицию застройщика.

Тогда во время столкновения 15 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести. По факту инцидента полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

В конце ноября 2015 года данная стройплощадка уже была эпицентром противостояния. Тогда местные жители и активисты, выступающие против, с их точки зрения, незаконной застройки, снесли забор и сожгли его. Многие из участников тех событий отмечали весьма предвзятое отношение милиции к митингующим.

Скандальный снос МАФов

В августе 2017 года у станции метро "Политехнический институт" в столице произошли стычки между предпринимателями и правоохранителями из-за демонтажа МАФов.

Сообщалось, что предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители. Один из владельцев киосков пытался прорваться к своему МАФу через кордон полиции на автомобиле. Мужчину задержали и отвезли в райотдел.

В декабре 2016 года во время очередного сноса МАФов в районе станции метро "Политехнический институт" произошли столкновения. В результате пострадали пять человек – двое полицейских и трое гражданских.

По материалам из открытых источников интернет