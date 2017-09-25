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    Экономика

    "Нафтогаз" с 1 октября повышает цены на газ

    (обновлено: )57791
    Максимальные цены на газ для промышленности с октября будут повышены на 3,05%, до 9016 гривен (347 долларов) за 1 тысячу кубометров с 8749 гривен (343 доллара) в прошлом месяце.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с сентябрем текущего года — до 8164 гривен (314 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7921 гривны (310 долларов) с учетом НДС, говорится в справке, опубликованной компанией в понедельник.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом максимальные цены на газ для промышленности с октября будут также повышены — на 3,05%, до 9016 гривен (347 долларов) за 1 тысячу кубометров с 8749 гривен (343 доллара) в прошлом месяце.

    В сентябре "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности почти на 7% по сравнению с августом.

    Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

    Ранее сообщалось, что энергогенерирующая компания "Киевэнерго" попросила газораспределительную компанию "Киевгаз" возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов.

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