"Нафтогаз" с 1 октября повышает цены на газ

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с сентябрем текущего года — до 8164 гривен (314 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7921 гривны (310 долларов) с учетом НДС, говорится в справке, опубликованной компанией в понедельник.

При этом максимальные цены на газ для промышленности с октября будут также повышены — на 3,05%, до 9016 гривен (347 долларов) за 1 тысячу кубометров с 8749 гривен (343 доллара) в прошлом месяце.

В сентябре "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности почти на 7% по сравнению с августом.

Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

Ранее сообщалось, что энергогенерирующая компания "Киевэнерго" попросила газораспределительную компанию "Киевгаз" возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов.