В киевской многоэтажке взорвался газовый балон

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Днепровском районе Киева пострадали два человека.

Об этом сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате взрыва были травмированы два работника", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

Напомним, 14 сентября два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Одессе, они госпитализированы.