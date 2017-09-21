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    Киев

    В киевской многоэтажке взорвался газовый балон

    (обновлено: )38
    По данным ГСЧС, во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Днепровском районе Киева пострадали два человека.

    В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв
    ck.dsns.gov.ua
    В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв

    Об этом сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "Во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате взрыва были травмированы два работника", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

    Напомним, 14 сентября два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Одессе, они госпитализированы.

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