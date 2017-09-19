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    Полиция изъяла в Сумской области взрывчатку на 4 кг тротила

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    В полиции сообщили, что 53-летний мужчина хранил у себя 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя.
    Полиция изъяла в Сумской области 29 тротиловых шашек и взрывчатку
    ГУНП в Сумській області

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Полиция изъяла в Сумской области 29 тротиловых шашек и взрывчатку, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.

    "В ходе санкционированного осмотра усадьбы правоохранители обнаружили специфические цилиндры в бумажных упаковках и металлические детали к боеприпасам. Оказалось, что 53-летний мужчина хранил у себя 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции Украины.

    ГУНП в Сумській області
    Полиция изъяла в Сумской области 29 тротиловых шашек и взрывчатку

    По данным полиции, в тротиловом эквиваленте масса взрывчатки составляла порядка 4 килограммов — это одна противотанковая мина, способная взорвать танк.

    Хозяин усадьбы утверждает, что нашел взрывчатку неделю назад в лесу во время поиска металлолома и принес домой, чтобы впоследствии сдать в полицию.

    Сотрудники полиции направили изъятые предметы на экспертизу, по факту хранения взрывчатки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой".

    Напомним, 13 сентября мужчину с гранатой задержали в Печерском районе столицы.

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