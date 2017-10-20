Землянский: допуск поляков к газовому рынку Украины никого не спасет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила доступ к украинскому газопроводу и теперь сможет напрямую поставлять газ в Украину. Соответствующее соглашение с этой польской компанией 19 октября во Вроцлаве подписало руководство "Укртрансгаза".

К слову, с августа 2016 года PGNiG уже поставляет в Украину газ.

Что изменит новое соглашение и повлияет ли как-то на стоимость голубого топлива, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Что означает эта сделка с польской нефтегазовой компанией? Что даст она нового нам?

— Во-первых, это соглашение очень удачно совпало с назначением нового руководства "Укртрансгаза" в лице бывшего сотрудника той же самой компании. Поэтому я думаю, что наши экономические связи в газовой сфере с Польшей будут только крепнуть. Для украинского рынка — это появление дополнительного игрока. Но опять же появление очередных американских трейдеров или западноевропейских, в данном случае это не влияет существенно на ситуацию на рынке. Потому что в данном случае у нас проблема общеэкономическая. У нас проблема в целом в ликвидности рынка, то есть возможности реализации газа здесь. Потому что потребителей — все меньше, а газа в принципе закупить не проблема на европейском рынке и доставить его в Украину. Поэтому снижение цен или какого-то существенного переформатирования игроков на рынке я не ожидаю.

С точки зрения большого бизнеса, большой нефтегазовой компании получить доступ к системе транспортировки газа другой страны, что это дает?

— В данном случае мы видели заявления Станчака о том, что нужно продолжать работу по строительству интерконнектера, чтобы польское направление становилось альтернативным словацкому или дополнительным к словацкому направлению, по которому идет сейчас наибольший объем газа. Но у нас все равно сохраняется управленческий монополизм, как бы мы ни хотели или административный, но НАК "Нафтогаз Украины" остается монопольным управляющим ГТС, украинской добычи, поставками газа населению. Поэтому еще раз ничего пока революционного, к сожалению, на рынке не происходит, несмотря на принимаемые решения.

Как эта сделка повлияет на промышленность?

— Это рост конкуренции, но опять же, давайте понимать, вы тащите ресурсы, завозите ресурсы с европейского рынка, где есть биржевая торговля, где есть индикативы цен. То есть естественно, вы можете конкурировать за счет сокращения издержек. То есть вы можете предлагать более интересные варианты. Но ожидать, что выйдет компания, которая предложит, условно говоря, газ на 50 или 100 долларов дешевле, чем он торгуется на сегодняшний день на рынке, я бы не стал. То есть это конкурентная борьба, и опять же, рынок у нас стал совсем маленьким. У нас всего девять миллиардов кубов потребления промышленностью. Это, извините, практически ни о чем. То есть до тех пор, пока не будет развития реального сектора, я боюсь, что никакого оживления, никакой бурной конкуренции ожидать на газовом рынке не приходиться.

Эта польская компания откуда газ берет? Они сами его добывают или это тоже трейдер?

— Нет, они закупают его на рынке, потому что добыча в Польше незначительна. То есть это, возможно, на перспективу на поставки газа через терминал, через который должен поставляться сжиженный газ из Катара, и соответствующие договора заключены на сегодняшний день. То есть это работа, я бы назвал это работой на перспективу. То есть в перспективе это может оказаться очень интересным, опять же, для поляков. Потому что в данном случае любая компания, которая заходит на рынок, она всегда заинтересована в получении прибыли. Насколько это будет интересно и выгодно для Украины, опять же — покажет время. Пока никаких особых преимуществ для украинской промышленности, для украинских потребителей я не вижу.

Польская компания может получить определенный доступ, например, для пользования украинскими подземными газовыми хранилищами? Это нужно Польше?

— У нас же несколько месяцев действует таможенный склад, то есть любая из компаний может использовать украинские подземные хранилища для того, чтобы хранить там газ в режиме транзита. То есть вполне возможно, что и поляки воспользуются этой возможностью. Я не исключаю, потому что доступ — это взаимодействие между операторами. А монопольным оператором по-прежнему остается "Укртрансгаз", который управляет украинской ГТС.

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Если польская компания захочет какие-то объемы газа хранить в наших подземных хранилищах, мы же можем на этом немного денег заработать?

— Это безусловно. Потому что таможенный склад вообще создает очень интересные преференции, существенным образом меняет архитектуру рынка, но опять же, на перспективу. То есть все это возможно после стабилизации и политической, экономической ситуации в стране. То есть в перспективе это все очень интересно для либерализации рынка, для установления рыночных прозрачных механизмов. Но опять же, это пока, к сожалению, в отдаленной перспективе.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук считает, что продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой.