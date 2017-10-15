Минфин сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ по цене на газ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украина и МВФ зафиксировали основные принципы в процессе обсуждения новой формулы цены на газ, что является одной из главных предпосылок для выделения следующего транша, и будут продолжать переговоры пока на дистанционной основе. Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил в воскресенье по результатам встреч с руководством МВФ, передает "Укринформ".

"Мы продвинулись в переговорах относительно формулы на газ. Мы не достигли окончательного согласия, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", — сказал глава Минфина.

Он также прокомментировал позиции сторон в этом вопросе. "Мы не настаиваем (буквально) на формуле, и, кстати, МВФ также не настаивает на какой-то формуле. У нас в программе зафиксирован один ключевой принцип: цены должны быть на уровне импортного паритета", — отметил министр.

Это, по его словам, означает, что "цены, по которым продается газ в Украине, должны соответствовать ценам на газ, который импортируется в Украину". Поэтому в базовый расчет берутся "не какие-то ориентиры на бирже", а реальные цены импорта в Украину.

В то же время руководитель Минфина подчеркнул: "Вообще я не хочу, чтобы это выглядело (так), что мы сейчас играем с МВФ, а МВФ с нами, что спорим — это не так. Вопрос цены на газ — он чрезвычайно чувствительный, и цена должна быть справедливой".

Он также уточнил, что переговоры с МВФ относительно цены на газ пока будут продолжаться "на расстоянии".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.