Замерзнуть или обнищать: штаты требуют поднять тарифы

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинская власть так и не определилась, повышать газ для населения с 1 октября или нет. Вице-премьер-министр Павел Розенко на сайте Кабмина заверил, что цена на «голубое топливо» останется прежней.

"На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет и в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на уровне 2017 года", — заявил чиновник, подчеркнув, что сейчас нет оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Однако Министерство энергетики до сих пор не обнародовало цену на газ для потребителей на период с 1 октября 2017 года до 1 апреля 2018 года. Чиновники должны были рассчитывать чину еще до 1 июля по определенной формуле "Дессельдорф+". С учетом роста курса доллара и стоимости импортного газа цена газа должны была вырасти на 19%.

"У нас парадоксальная ситуация, у нас никто не знает, какие будут тарифы на газ для населения в текущем отопительном сезоне, и никто не знает, соответственно, какие будут тарифы на тепло, потому что, естественно, они привязаны к стоимости газа. НАК "Нафтогаз Украины говорит о том и рассылает договора в теплокоммунэнерго с ценой на газ выше на 20%, чем ныне действующая. Кабмин заявляет о том, что цена на газ пересматриваться не будет, но пока не принято никаких решений.

Я имею в виду, формализованных решений, которые бы говорили о том, что правительство свои слова подтвердило действиями. Поэтому сейчас мяч на стороне Кабмина, и они должны принять соответствующие изменения в постановление №187, которым как раз и регламентируется уровень тарифов на газ для населения. Поэтому если таких изменений внесено не будет, цена на газ вырастет больше чем восемь тысяч гривен за 1000 кубометров, то есть поднимается на одну тысячу гривен для населения", — считает Валентин Землянский.

В этой ситуации Кабмин подвергается жесточайшему прессингу со стороны Запада. МВФ уже неоднократно требует выровнять цену на газ для населения с ценам для промышленности, угрожая остановить выдачу кредитов. 15 сентября заместитель главы МВФ Дэвид Липтон назвал цены на газ в Украине очень низкими по сравнению с соседними странами.

Как заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью изданию "Новое время", сотрудничество Украины с МВФ предполагает повышение цены газа. Об этом заявила

"Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критически важно для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине — пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ", — заявила посол США. Она также добавила, что выполнение программы сотрудничества с МВФ улучшит международный имидж Украины и напомнила, что без поддержки МВФ Украина не сможет рассчитаться с долгами.

В такой непростой ситуации Кабмин пошел на хитрый ход. 16 сентября стало известно, что Кабинет министров проводит верификацию формулы формирования цены газа для населения. С помощью новой формулы правительство хочет увеличить расходы населения на покупку газа, при этом, сами тарифы на газ, скорее всего, останутся прежними.

"Долги за газ населения составляют 30 млрд. грн. И это Гройсман понимает, но он не может сказать, что в МВФ не правы, поэтому идут разговоры — то собираемся поднимать, то нет. В принципе, у власти есть возможности для того, чтобы не поднимать цены. Потребности в кредите будут в следующем году, а в этом году мы можем прожить без траншей МВФ. Поэтому на требование поднять цены на газ можно махнуть рукой. Правительство поменяло формулу начисления, согласно которой жильцы будут платить по данным внутридомового счетчика. С помощью смены методики власть пытается повысить тарифы косвенным методом, не делая это напрямую. Думаю, в МВФ сидят не шибко умные люди, которые не понимают, что у нас зарплата в 5 раз меньше, чем в Польше, при этом цены на газ ниже, чем в Польше всего на 28%. Чем быстрее мы здыхаемся таких советчиков как МВФ, тем лучше", — заявил в эфире телеканала NewsOne президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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"Природные монополисты пользуются любым моментом, чтобы требовать повышения цен на свои услуги. Это один из тех моментов, почему Гройсман так сильно борется с газовым монополистом. Он вошел в жесточайший клинч и с коалицией, и с "Нафтогазом", потому что, если сейчас поднимать стоимость газа до его коммерческой стоимости, то все это может вылится в серьезные массовые протесты. Цены в 8-9 тысяч гривен за тысячу кубометров, которую платят промышленные потребители, это куда большая сумма по сравнению с ценой 6900 грн, которая долгое время держится для населения. Если цена газа для населения вырастит до уровня 8-9 тысяч, то не исключено, что терпение у народа лопнет, поэтому власть до сих пор не определилась с вопросом повышения цен на газ для населения", — заявил экономист Андрей Блинов.