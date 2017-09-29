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    В Кабмине сообщили, что будет с ценой на газ зимой

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    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в настоящее время есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Цена на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не повысится, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "5 канала".

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    "На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", — заверил Розенко.

    Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

    "Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а следовательно нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", — сказал Розенко.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

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