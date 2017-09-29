В Кабмине сообщили, что будет с ценой на газ зимой

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Цена на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не повысится, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "5 канала".

"На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", — заверил Розенко.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а следовательно нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", — сказал Розенко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов.