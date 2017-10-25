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    Украина и МВФ. Землянский о тарифах на газ

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    Несмотря на то, что переговоры с МВФ провалены, и никто не ожидает следующего транша, вопрос ценообразования на газ остается открытым, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Что касается тарифов на газ, к сожалению, по сей день правительство не внесло никаких изменений в постановление 187 от 22 марта, которым определяется принцип ценообразования. То есть это постановление не отменено и не изменено. То есть формально с 1 числа в Украине действует новая цена на газ", — заявил Землянский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    В экспертной среде преобладают определенные сомнения относительно того, насколько будет возможно получить транш до конца года. Кроме принятой пенсионной реформы, необходимо создание антикоррупционного суда и решение проблемы ценообразования на газ. МВФ по-прежнему настаивает на выполнении Украиной взятых еще в марте обязательств по формированию цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно механизму определения цены по постановлению №187 от 2 марта 2017 года — с октября текущего года до конца отопительного сезона, до 1 апреля 2018 года, цена газа должна повыситься на 17,6% — с 4942 грн до 5815 грн за тысячу кубометров.

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