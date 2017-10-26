Корольчук: "Нафтогаз" ничего не делает для сохранения транзита газа РФ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Транзит российского газа в Украину приносит стране 3 миллиарда долларов ежегодно. Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита "будет иметь критические последствия для всех нас".

По его словам, в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", который проходит в обход территории Украины, по дну Черного моря. Запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину ежегодных доходов в размере $0,5 млрд ВВП.

По данным посла США в Украине Мари Йованович, потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно.

При этом, Коболев уверен, что Украина сохранить транзит газа после 2019 года благодаря "европейским партнерам".

Заявления главы НАК "Нафтогаз Украина" в комментарии для РИА Новости Украина прокомментрировал энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Заявление Коболева можно охарактеризовать словами "поздно пить боржоми, когда почки отвалились". Хотелось спросить, а что сделал "Нафтогаз" для того, что бы сохранить транзит? Они провели переговоры с "Газпромом"? Европейский союз все равно придет с переговорами в Россию, и договорится о прямых поставках, они даже не скрывают это.

Мы сделали большую ошибку, рассчитывая на помощь ЕС в конфликте с "Газпромом". Европа понимает, что американский сжиженный газ не может быть альтернативой российского газу, поэтому они рассчитывают на компромисс с Россией.

Что касается "Нафтогаза", то он уже четвертый год вводит в заблуждение правительство сначала правительство Яценюка, теперь правительство Гройсмана. Они говорили, что проведут с европейцами переговоры и достигнут позитивного результата, что выиграют Стокгольмский арбитраж. Сейчас нет ни первого, ни второго. А часы тикают, остается только 2 года для завершения контракта с "Газпромом". И если бы были серьезные намерения, то мы могли бы уже сейчас подписать контракт с "Газпромом" при участии тех же европейских компаний. Непонятно, почему мы этого не делаем.

При этом "Газпром" заявлял, что они готовы проводить переговоры. Они не говорят, что вот мы прекратим транзит через Украину и все. Но время идет, и они видят, что ничего не меняется в энергетике, в отношении "Нафтогаза" к газовому транзиту. Коболев не выходит на переговоры, и к 2019 году мы может оказаться без контракта на транзит. У "Газпрома" будет альтернатива в виде Северного и "Турецкого потоков". Мы же можем оказаться без транзита.

Что будет в итоге?

Думаю, что в лучшем случае будет европейский посредник, партнер Украины который будет получать половину дохода от транзита через Украину. Компания будет забирать газ на границе Украины и России, транзитировать его по нашей территории в Европу. Но мы за это заплатим высокую цену, будет снижен транзит газа, потому что у Европы будет альтернатива в виде "Северного потока" и "Турецкого потока".

Читайте также: Украинозамещение. Как страна теряет транзитные преимущества

После постройки двух "потоков" им нужно выйти на проектные мощности в течении 5-10 лет, поэтому в лучшем случае, до 2029 года транзит через Украину будет проходить. Возможно, объемы составят 30-50 млрд. кубометров в год, однако после выхода "потоков" на проектную мощность транзит через нашу территорию сильно сократится".