"Укртрансгаз" сообщил, насколько увеличены объемы газа в ПХГ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 октября составил 16,523 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,18%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 53,38% с 53,29% в предыдущий день.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце сентября заявил РИА Новости, что объема газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения грядущего зимнего отопительного сезона.

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Кроме того, он отметил, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в грядущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-17 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

"Укртрансгаз" ранее сообщил, что Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт газа по реверсу из ЕС на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда кубометров. В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 миллиарда кубометров, по венгерскому — 1,5 миллиарда кубометров и по польскому — 0,8 миллиарда кубометров.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.