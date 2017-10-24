"Нафтогаз" назвал последствия для Украины запуска "Турецкого потока"

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Укриана.
Об этом он сказал во время международной конференции "Нефть и газ-2017".
"Всем очевидно, что первая нитка "Турецкого потока" станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка – это интересный вопрос. Каждая нитка "отъедает" от нашего ВВП большую сумму денег – приблизительно 0,5 млрд долл", — сказал он.
При этом Коболев подчеркнул, что лишение Украины доходов от транзита газа – это "практика правительства РФ, против которой Украине следует бороться совместно с европейскими компаниями".
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне.