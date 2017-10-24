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    Экономика

    "Нафтогаз" назвал последствия для Украины запуска "Турецкого потока"

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    Коболев подчеркнул, что лишение Украины доходов от транзита газа – это "практика правительства РФ, против которой Украине следует бороться совместно с европейскими компаниями".
    Глава Нафтогаза Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Укриана

    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    "Нафтогаз" вышел из-под контроля и готов содрать с народа три шкуры
    Глава правления национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток", который проходит в обход территории Украины, по дну Черного моря, лишит Украину ежегодных доходов в размере 0,5 млрд долл.

    Об этом он сказал во время международной конференции "Нефть и газ-2017".

    "Всем очевидно, что первая нитка "Турецкого потока" станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка – это интересный вопрос. Каждая нитка "отъедает" от нашего ВВП большую сумму денег – приблизительно 0,5 млрд долл", — сказал он.

    При этом Коболев подчеркнул, что лишение Украины доходов от транзита газа – это "практика правительства РФ, против которой Украине следует бороться совместно с европейскими компаниями".

    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" по газовому спору получить компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства выплачивать компенсацию российской стороне.

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