ЕБРР предложил новых кандидатов в руководство "Нафтогаза" - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития передал Украине перечень новых независимых кандидатов в Наблюдательный совет Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на интервью президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

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"Мы предоставили правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый Совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответ правительства", — отметил Чакрабарти.

По его словам, теперь "Нафтогаз" должен продвигать реформу корпоративного управления уже с новым руководящим составом.

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Как сообщалось ранее, Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будут усиленно сотрудничать по реформе корпоративного управления и реализации муниципальных проектов.