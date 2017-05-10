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    Экономика

    ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в России

    (обновлено: )29
    Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил уверенность, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди партнеров Украины.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в среду, 10 мая, Россия пыталась добиться отмены ограничений на финансирование проектов в РФ, введенных в 2014 году.

    Андрей Золотухин
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    Однако большинство акционеров банка поддержали решение о продлении этих ограничений, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

    По его словам, российский управляющий ЕБРР говорил об ущербе, нанесенном частному сектору России в результате этих ограничений, что якобы негативно влияет на результаты работы ЕБРР.

    "В свою очередь, в своем выступлении я отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, это является грубым нарушением норм международного права и недопустимо. Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продлить ограничительные меры банка против России", – написал Данилюк.

    Министр поблагодарил коллег-управляющих, руководство ЕБРР и лично президента банка Суму Чакрабарти за принципиальную позицию и поддержку, а также выразил уверенность, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди партнеров Украины.

    Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

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