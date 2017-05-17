Минюст и ЕБРР объединят усилия для проведения реформ в Украине

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсис Малиж договорились совместными усилиями проводить реформы в Украине.

Об этом написал Петренко на своей странице в Facebook.

"Только что была очень насыщенная и продуктивная встреча с управляющим директором ЕБРР Франсисом Малижем. В ходе диалога договорились о создании и запуске команды поддержки реформ. В ближайшее время Минюст подготовит свои предложения по видению работы этой структуры. Кроме того, договорились консолидировать наши усилия по тем направлениям реформ в Украине, которые поддерживает ЕБРР и к которым привлечено министерство юстиции. Прежде всего, идет речь об энергетике, дерегуляционных процессах, реформах в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также земельной реформе", — отметил он.

Ранее пресс-служба украинского главы сообщала, что президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти обсудил продолжение сотрудничества и реформы, проводимые Киевом.

Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.