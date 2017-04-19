ЕБРР вложит в проекты в Украине до $1 млрд

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции президент банка Сума Чакрабарти.

"От 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", — ответил он на вопрос о потенциальных инвестициях в Украину, добавив, что речь может идти о вложениях в сельское хозяйство, финансовый сектор и другие развивающиеся отрасли страны.

На вопрос РИА Новости о том, повлияла ли на деятельность и планы банка экономическая блокада на востоке Украины, Чакрабарти ответил отрицательно, отметив, что ЕБРР работает только с проектами, которые реализуются в регионах, не затронутых конфликтом.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка".