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    ЕБРР вложит в проекты в Украине до $1 млрд

    (обновлено: )11201
    Президент банка Сума Чакрабарти заявил, что речь может идти о вложениях в сельское хозяйство Украины, финансовый сектор и другие развивающиеся отрасли страны.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

    Андрей Золотухин
    gs.fm
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    Об этом рассказал в ходе пресс-конференции президент банка Сума Чакрабарти.

    "От 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", — ответил он на вопрос о потенциальных инвестициях в Украину, добавив, что речь может идти о вложениях в сельское хозяйство, финансовый сектор и другие развивающиеся отрасли страны.

    На вопрос РИА Новости о том, повлияла ли на деятельность и планы банка экономическая блокада на востоке Украины, Чакрабарти ответил отрицательно, отметив, что ЕБРР работает только с проектами, которые реализуются в регионах, не затронутых конфликтом.

    Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка".

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