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    Экономика

    "Нафтогаз" начал отбор поставщиков для покупки газа по кредиту ЕБРР

    (обновлено: )5302
    В "Нафтогазе" отметили, что процедуры закупок в рамках кредита ЕБРР предусматривают предварительный отбор потенциальных поставщиков импортируемого газа.
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" объявил о начале приема заявок от компаний, которые желают поставлять газ в Украину за средства ЕБРР для следующего отопительного сезона.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы начали готовиться к следующей зиме. Строгие процедуры закупок в рамках кредита ЕБРР предусматривают предварительный отбор потенциальных поставщиков импортируемого газа. Сегодня объявили сбор заявок от желающих кандидатов. Срок подачи — до 18 апреля, закупки сможем делать с 15 мая 2017 года до 18 января 2018 года", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook в пятницу.

    В 2015 году "Нафтогаз Украины" и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении кредита на 300 миллионов долларов на закупку газа Украиной в 2015 году. Позже "Нафтогаз" сообщил, что закупил в ЕС на средства ЕБРР около 1,7 миллиарда кубометров газа.

    Весной минувшего года глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена повторно воспользоваться кредитной линией ЕБРР для закачки газа при подготовке к отопительному сезону в 2016 году, поскольку кредит является возобновляемым. Теперь компания снова намерена закупать газ за счет этого кредита.

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