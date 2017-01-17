Президент ЕБРР заверил в дальнейшей поддержке реформ в Украине

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка", сообщили в пресс-службе главы государства.

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Сообщается, что Чакрабарти на встрече с Петром Порошенко в Давосе заверил президента в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

В частности, на встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора. Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.

Кроме того, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке ЕБРР.

Порошенко выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году.

В свою очередь Чакрабарти заверил главу Украинского государства в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития может в будущем приобрести долю в "ПриватБанке", если процесс рекапитализации пройдет успешно.