Меморандум с МВФ. ЕБРР будет внедряться в банковскую систему Украины

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Министр финансов Александр Данилюк рассказал некоторые подробности об обновленном меморандуме с МВФ.

По его словам, в документе есть обязательства Украины провести пенсионную реформу, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда. Кроме того, в меморандуме есть обязательства запустить рынок сельхозземель. А также о разгосударствлении национализированных ранее банков.

По словам Александра Данилюка, сейчас государство владеет 55% банковской системы. А это "искажает конкуренцию" и "вредит развитию экономики".

В чем отличие обновленного меморандума между Украиной и МВФ от предыдущего, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Пенсионная реформа, рынок сельхозземель — обязательства не новые. В чем же обновление меморандума с МВФ?

— На самом деле, каждый раз меморандум просто дублирует то, что было уже написано раньше. Поэтому ожидать от меморандума чего-то нового вряд ли стоит. Мы увидели там по антикоррупционным судам, по "Привату" достаточно много новинок просто потому, что раньше истории с "Приватом" не было.

Относительно "ПриватБанка", вы говорите о разгосударствлении банков?

— Нет. Еще никто не видел финального текста меморандума, разгосударствления как такового в кратчайшие сроки явно не будет, поэтому можно говорить о том, что в капитал государственных банков будет постепенно входить ЕБРР на 10-20%, и это будет способствовать улучшению корпоративного управления и, собственно, борьбы с коррупцией. Потому что главный риск того, что у нас сейчас в системе 50% государственных банков — это, конечно, коррупция. Но когда я говорю о "ПриватБанке", скорее, о том, что там должно быть написано о создании новой независимой компании иностранной, которая должна бегать за собственниками и забирать у них активы.

В предыдущих меморандумах от нас требовали, чтобы мы приватизировали "ПриватБанк", а сейчас речь идет о разгосударствлении банковского сектора.

— Нет, это естественно. Национализация "ПриватБанка" была необходима для того, чтобы сохранить финансовую стабильность. В то же время мы убрали этот большой риск и столкнулись с риском другим, он меньше гораздо, он не угрожает системе, но он, безусловно, является проблемой. Это большая доля государственных банков. И теперь понятно, что мы должны будем как-то этим управлять. Все прекрасно понимают, и в МВФ тоже, что в ближайшие три-четыре года продать эти банки никому не получится. Соответственно, надо как-то уменьшать эти риски. Вот мы и будем уменьшать их с помощью улучшения корпоративного управления, а для этого надо, чтобы в капиталы "Ощадбанка", "Эксимбанка" и "ПриватБанка", даже, наверное, Укргазбанка, если он кому-то нужен, входил ЕБРР.

По вашему мнению, насколько эти требования относительно пенсионной реформы и решения вопроса рынка сельхозземель подъемные?

— Это необходимо сделать, а насколько будет политическая воля — это трудно сказать. Сейчас кажется, что политическая воля есть. Особенно по рынку земли. На самом деле понятно, что это непопулярные вещи, но они просто необходимы, и их надо сделать. Поэтому сделают ли в этот раз? И когда сделают? Это вопрос, будем смотреть.

Есть ли информация, когда придет очередной транш МВФ? Какого размера он будет?

— Никто еще не видел этого нового меморандума, поэтому трудно сказать. И заседания правления фонда еще не было. Но, опять же, те даты, которые очертятся, у нас по графику, возможно, даже четыре транша в этом году. Но мы прекрасно понимаем, что столько мы не получим. И дай Бог, чтобы мы получили один транш за целый год. Так что в первом полугодии точно, вряд ли следующего, нового транша, мы сейчас миллиард получим, а еще один транш в первом полугодии, наверняка, не стоит ожидать. А когда мы его получим — посмотрим.

Можно утверждать, что этот транш нам сейчас очень нужен? Как он повлияет на экономику и на что его потратят?

— Да, все транши идут на золотовалютные резервы. Для нас сейчас не критично получить транш, для нас крайне важно оставаться в программе МВФ. Пока мы остаемся в программе МВФ, у экономических агентов есть уверенность, и экономическому росту угрожают только какие-то другие вещи. Если же по какой-то причине Украина оказывается на пороге выхода из программы МВФ, тогда мы столкнемся с действительно проблемами. А дата получения транша не является критичной.

Курс национальной валюты транш поддержит каким-то образом?

— Конечно. Поскольку деньги идут в резерв НБУ, это очень позитивно влияет на гривну.

Какие-то курсовые колебания стоит ожидать?

— Курс сейчас не удерживается искусственно. Поэтому курсовые колебания будут всегда. Просто значительных каких-то колебаний курса, наверное, нам ожидать не стоит, в обе стороны.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.