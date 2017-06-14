Украина и ЕБРР усилят сотрудничество

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будут усиленно сотрудничать по реформе корпоративного управления и реализации муниципальных проектов.

Как сообщается на сайте Кабмина, такая договоренность была достигнута во время встречи украинского премьера Владимира Гройсмана с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом.

"Украина и один из ключевых партнеров нашего государства — Европейский банк реконструкции и развития — усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления, в частности в контексте дальнейшей реформы НАК "Нафтогаз Украины", а также реализации проектов развития муниципальной инфраструктуры", — говорится в сообщении Кабмина.

В ходе встречи Гройсман подчеркнул, что помощь ЕБРР в проведении институциональных реформ значительная и важная, поэтому Киев постоянно ведет консультации с банком по многим вопросам.

"В ближайшие недели выйдем на системные решения по вопросам корпоративного управления. А пока мы разрабатываем выполнение пяти приоритетных изменений, включая пенсионную и земельную реформы", — приводятся слова Гройсмана на сайте кабмина.

Напомним, в мае министр юстиции Украины Павел Петренко и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсис Малиж договорились совместными усилиями проводить реформы в Украине.