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    Экономика

    Украина и ЕБРР усилят сотрудничество

    (обновлено: )1201
    По данным Кабмина, Украина и Европейский банк реконструкции и развития усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления, в частности в контексте дальнейшей реформы НАК "Нафтогаз Украины".
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будут усиленно сотрудничать по реформе корпоративного управления и реализации муниципальных проектов.

    Андрей Золотухин
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    Как сообщается на сайте Кабмина, такая договоренность была достигнута во время встречи украинского премьера Владимира Гройсмана с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом.

    "Украина и один из ключевых партнеров нашего государства — Европейский банк реконструкции и развития — усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления, в частности в контексте дальнейшей реформы НАК "Нафтогаз Украины", а также реализации проектов развития муниципальной инфраструктуры", — говорится в сообщении Кабмина.

    В ходе встречи Гройсман подчеркнул, что помощь ЕБРР в проведении институциональных реформ значительная и важная, поэтому Киев постоянно ведет консультации с банком по многим вопросам.

    "В ближайшие недели выйдем на системные решения по вопросам корпоративного управления. А пока мы разрабатываем выполнение пяти приоритетных изменений, включая пенсионную и земельную реформы", — приводятся слова Гройсмана на сайте кабмина.

    Напомним, в мае министр юстиции Украины Павел Петренко и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсис Малиж договорились совместными усилиями проводить реформы в Украине.

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