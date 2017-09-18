Марунич о конфликте между Госгеонедр и "Нафтогазом" и цене вопроса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Государственная служба геологии и недр препятствует нормальной работе "Нафтогаза Украины" и ее дочерних компаний. Об этом заявил председатель правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, Госгеонедр не только не продлевают лицензии "Укрнафты" по решению суда, но и забирает лицензии "Нафтогаза" и не продлевает лицензии "Укргаздобычи".

Стоить отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман на форуме YES подчеркнул, что систему Госгеонедр надо перестраивать с точки зрения ее прозрачности. Глава правительства также заявил, что готов и дальше поддерживать "Укргаздобычу" в ее работе по наращиванию добычи газа.

Конфликт между Госгеонедр и "Нафтогазом" в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Чем можно объяснить возникший конфликт между "Нафтогазом" и Госгеонедр?

— Я насколько понял из слов Коболева, речь идет не столько о "Нафтогазе", а о компании "Укрнафта". Поскольку "Нафтогаз" сам, действительно, имеет небольшое количество лицензий в Полтавской области, но сам непосредственно "Нафтогаз" газ не добывает, добывают его дочерние подразделения, точнее ранее бывшие дочерними, а сейчас просто структуры, которые какое-то имеют отношение к "Нафтогазу". И вот "Укрнафте" действительно за последнее время по ряду причин каких-то лицензий не продлевали. Но, я думаю, что корень проблемы "Укрнафты" лежит в том, что у нее налоговый долг превысил 13 миллиардов гривен, это компания, формально контрольный пакет ее находится в государственной собственности, она управляется непонятно каким менеджментом, не платит налоги, по всей видимости, государство таким образом пытается защитить свои интересы. Вот почему такое сказал Коболев, наверное, это у него нужно спрашивать, что он имел в виду, повторюсь, речь идет, скорее, не о "Нафтогазе", собственно, как таковом, а "Укрнафте".

Как ситуацию можно решить? Гройсман выступает за перестройку Госслужбы геологии и недр — это поможет?

— Я думаю, что, наверное, комплексно нужно решать проблему. То есть, допустим, условно говоря, если "Укрнафта" начнет платить налоги своевременно, то, наверное, будет разблокирована ситуация с лицензиями. А в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально, потому что какого-то единого решения для всех ситуаций подобного рода быть не может. Возможно, где-то есть нарушения, возможно, какие-то лицензии не используются, условно говоря, были выданы пять-семь лет назад, а лицензиат никаких работ не ведёт на этих участках, и, возможно, государство своим образом свои интересы защищает. Поэтому я не сторонник того, чтобы, знаете, огульно рассказывать, что все плохо, Госгеология не выдает лицензии.

Государство защищает свои интересы или все же конкретные люди имеют свои интересы во всей этой истории, и именно их защищают?

— "Нафтогаз" — это государственная компания, 100% акций которой контролируются государством, Кабмином. "Укрнафта", я уже сказал, она такая в общем гибридная, что ли компания, непонятная. Формально контрольный пакет — у государства, а реально — рулит им иностранный, непонятно какой менеджмент каких-то там миноритарных акционеров. Поэтому не хочется становиться на чью-то сторону, но, наверное, государство тоже должно каким-то образом не остаться крайним во всей этой неприятной ситуации.

Как это может повлиять на потребителей?

— На конечном потребителе по большому счету никак не скажется. Единственное, что у "Укрнафты", в том числе из-за ситуации с лицензиями, у них падает добыча, она у них, правда, падала и в предыдущие годы, когда у них все нормально было с лицензиями, но падает добыча нефти и конденсата, и газа природного, это снижает объемы добываемого ресурса здесь в стране. Но поскольку потребитель платит за него высокую рыночную цену, ему по большому счету все равно, что он купит этот газ у "Укргаздобычи" по импортному паритету, что у "Укрнафты", что у какого-то там западного трейдера, который его по реверсу поставит в Украину. Для потребителя это ровным счетом ничего не значит.

Глава правительства заявляет, что готов поддерживать "Укргаздобычу" в ее работе по наращиванию добычи газа. Почему это происходит?

— Это нормально, наверное, если премьер-министр думает о том, как нарастить в его же стране, где он является премьер-министром добычу газа, мне кажется. Другое дело, что, наверное, вообще должны быть институты созданы в государстве, законы должны работать, чтобы сам премьер-министр, то есть его вмешательство в работу добывающей компании, даже государственных, там скажем квазигосударственных, не требовалось. Должен работать Налоговый кодекс, Кодекс о недрах, иные нормативные документы. И в общем, наверное, не совсем это нормально, когда премьер-министр говорит, что вот только из-за того, что я существую, в стране увеличивается добыча газа. Это не совсем правильно, но в принципе у меня это не вызывает никакого удивления, и плюс тут еще какая-то доля пиара есть, давайте будем реалистами.

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Напомним, продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой, считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.