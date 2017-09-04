ЕБРР ищет, кто построит мусорный завод для Львова

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) начал отбор компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро, говорится в заявлении на сайте банка.

Отмечается, что проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовичской свалки и внедрения сортировочных и компостных установок во Львове.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

В объявлении ЕБРР также указано, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года.

Ранее сообщалось, что из бюджета Киева направят больше 40 млн гривен на мусорный полигон твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области.