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04.09.201710:29
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    Экономика

    ЕБРР ищет, кто построит мусорный завод для Львова

    (обновлено: )3810
    Проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовичской свалки и внедрения сортировочных и компостных установок во Львове.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) начал отбор компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро, говорится в заявлении на сайте банка. 

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    Отмечается, что проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовичской свалки и внедрения сортировочных и компостных установок во Львове.

    Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

    В объявлении ЕБРР также указано, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года.

    Ранее сообщалось, что из бюджета Киева направят больше 40 млн гривен на мусорный полигон твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области. 

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