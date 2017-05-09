В ЕБРР сообщили, как Украина может увеличить приток инвестиций

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Украина сможет привлечь больше рыночных инвесторов, если по примеру России объединит фондовые биржи и создаст центральный депозитарий, считает бывший директор ЕБРР, а ныне директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала финансового института Андрэ Куусвек.

По словам Куусвека, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.

"Прежде всего, необходимо консолидировать рыночную и биржевую инфраструктуру. В настоящее время на Украине восемь фондовых бирж и два депозитария. Я думаю, что для страны было бы лучше иметь одну консолидированную и сильную биржу и единый депозитарий, как это было сделано в России. Это облегчит связь с европейским рынком и будет способствовать притоку инвестиций", — сказал РИА Новости Куусвек в кулуарах Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР, которые начались во вторник на Кипре.

Ранее сообщалось, что ЕБРР собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.