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    В ЕБРР сообщили, как Украина может увеличить приток инвестиций

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    По словам представителя ЕБРР, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Украина сможет привлечь больше рыночных инвесторов, если по примеру России объединит фондовые биржи и создаст центральный депозитарий, считает бывший директор ЕБРР, а ныне директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала финансового института Андрэ Куусвек.

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    По словам Куусвека, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.

    "Прежде всего, необходимо консолидировать рыночную и биржевую инфраструктуру. В настоящее время на Украине восемь фондовых бирж и два депозитария. Я думаю, что для страны было бы лучше иметь одну консолидированную и сильную биржу и единый депозитарий, как это было сделано в России. Это облегчит связь с европейским рынком и будет способствовать притоку инвестиций", — сказал РИА Новости Куусвек в кулуарах Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР, которые начались во вторник на Кипре.

    Ранее сообщалось, что ЕБРР собирается дать Украине на проекты от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

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