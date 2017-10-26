"Нафтогаз" vs Кабмин: в любом случае проиграют украинцы - Землянский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

НАК "Нафтогаза" прошла проверку Госаудитом. Аудиторы выдвинули компании ряд претензий.

Это, в частности, недостаточные объемы добычи собственного газа и обеспечение им производителей тепловой энергии на фоне увеличения газодобычи частными структурами в 9 раз. Также — заоблачные траты на обеспечение работы своего аппарата — около трех миллиардов гривен. И то, что "Нафтогаз" забирает себе 70% дохода, полученного от транзита газа.

Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Почему подобные результаты проверки госаудита появились именно сейчас?

— Продолжает разворачиваться эпический баттл, если можно так сказать, между Кабмином и "Нафтогазом".

Кабмин наносит очередной удар по "Нафтогазу" в виде результатов подобного рода проверок. Кабмин управляет "Нафтогазом" и он прекрасно видел по финансовым отчетам, как формируется финансовый результат деятельности компании.

Мы видели, что компания за 2016 год сказала, что они получили прибыль исключительно за счет транзита, а продажа газа населению, несмотря на весь рост тарифов, является убыточным. А тут уже как бы у экономистов возникли вопросы: а что же у нас там происходит с операционными затратами "Нафтогаза", что все деньги, которые собираются с внутреннего рынка, с населения, приводят к убыткам.

Вот, получили ответ по результатам аудитов, что просто "Нафтогаз" использует в данном случае все те средства для ведения собственной деятельности, и результат для бюджета, для государства практически нулевой. Хотя при этом менеджеров "Нафтогаза" считают очень эффективными, потому что они повысили тарифы для населения и выполнили те обязательства, который ставил МВФ, которые украинское правительство взяло перед МВФ, относительно безубыточности деятельности "Нафтогаза".

Эффективными их считают в украинском правительстве, или за рубежом?

— Нет, их эффективными считают западные кредиторы, потому что те условия, которые выставлял МВФ — сократить убыточность, они выполнили. А как это было сделано, это уже совершенно не волнует международных кредиторов и в данном случае речь идет о том, что отказавшись от социальных функций, в том числе начиная от Кабмина и заканчивая руководителями "Нафтогаза", они выполнили бизнес-функции. Потому что цели коммерческой компании и цели государственной компании очень сильно разнятся.

Потому что цель любого бизнеса — это достижение прибыли любыми средствами. И в данном случае, за счет населения Украины эти цели были достигнуты.

Если на сегодня к "Нафтогазу" у госаудита возникает столько вопросов, должен возникнуть вопрос и относительно обоснованности повышения тарифов?

— Понимаете, вопрос тут даже не столько в обоснованности повышения тарифов. Мне кажется, сейчас ключевой вопрос — это начало отопительного сезона в регионах. Потому что со своей стороны "Нафтогаз" сделал говорит: ребята, а мы будем действовать в рамках тех законов, которые были приняты во исполнение закона о рынке газа, поэтому если есть предприятия коммунальные, у которых есть задолженность, которые не рассчитались с нами за газ, значит мы им не будем предоставлять номинал, не будем предоставлять лимиты газа для проведения отопительного сезона. И вот мы видим перечень областных городов, областных центров, где отопительный сезон просто не начался.

Вот уже десять дней, одиннадцать, он формально идет, а у людей нет тепла ни в квартирах, ни в домах, по одной простой причине: формально к "Нафтогазу" нет никаких претензий, они выполняют нормы закона. Но по факту люди остаются без тепла.

И кстати, я об этом предупреждал еще до начала отопительного сезона, что вот та ситуация, которая летом сложилась между "Нафтогазом" и "Киевэнерго", может повториться по всем украинским городам. Вот мы сейчас видим как раз эту ситуацию, то есть если брать глобально, то со своей стороны ответ "Нафтогаза" на действия Кабмина Гройсмана, это их шаг в противостоянии между Кабмином и "Нафтогазом".

Будут ли эти аргументы использоваться украинским правительством для того, чтобы забрать часть функций у "Нафтогаза"?

— Безусловно. Ведь борьба идет не за ликвидацию "Нафтогаза", плохой "Нафтогаз", хороший "Нафтогаз", плохой Коболев, хороший Коболев. В данном случае речь о том, что Кабмин потерял управление над собственной компанией. То есть председатель правления НАК абсолютно не подконтролен и не подчинен, не выполняет решения Кабмина.

Потому что если выходит Гройсман и говорит: повышения тарифов на газ не будет, но при этом не вносит никаких изменений в постановление 187, согласно которому тарифы должны быть повышены. "Нафтогаз" говорит: извините, мы действуем согласно постановлениям Кабмина. То есть оставаясь в правовом поле.

По сути дела, дезавуируя заявления и Гройсмана, и всех вице-премьеров. Речь идет не о тарифах. Население в данном бою не в раскладе. Интересы нас с вами, как потребителей газа, государством просто не учитываются, идет борьба за перераспределение финансовых потоков, за контроль над "Нафтогазом". И я боюсь, что как в том известном фильме "Чужой против Хищника": кто бы не победил, человечество проиграет.

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Ранее эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко заявлял, что Украина в новый отопительный сезон вошла с показателями "лихих 90-х".

А эксперт по вопросам ЖКХ украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук высказал мнение, что отопительный сезон пройдет без перебоев, если поменять структуру тарифа.