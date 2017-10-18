Павлив: люди за "козлов" гибнуть не готовы

РИА Новости Украина

Протесты под Верховной Радой продолжаются, но градус напряжения по сравнению с 17 октября снизился.

По состояния на среду утром ситуация у здания Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, пока спокойная. Правительственный квартал остается в оцеплении силовиков, подходы к зданию Рады перекрыты железными заборами. Частично перекрыто движение и на центральных улицах. По данным правоохранителей, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Нацгвардии.

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив призывает особо не обольщаться насчет нынешних протестов.

"В 2004 и 2014 были столкновения двух очень разных Украин. Было очень четкое деление на — мы и они. Развитием того конфликта стали Крым и Донбасс. Сейчас совсем другая история. Сейчас грызня внутри одной из этих Украин, эпизод классической украинской Руины —

"Доборолась Україна до самого краю.

Гірше ляха свої діти її розпинають…", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

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Эти протесты вполне могут закончиться сменой власти, а могут и не закончиться, добавляет Павлив.

"Потому что в основе — борьба за власть и социальный, "голодный" бунт (пока еще зреющий). Но, лидеры "бунта" столь же презираемы "чернью", как и сама власть. А значит, не будет ни безоговорочной веры в мессию, ни "мы и они", ни расширяющейся воронки насилия — гибнуть за "козлов" с обеих сторон "чернь" не готова. Скорее нас ждет кризис коалиции и стагнация силовой и управленческой вертикали Порошенко. Далi буде…", — сообщил политолог.

Скриншот сообщения

Напомним, накануне вечером военную технику и силовиков стянули и к частной резиденции президента Петра Порошенко в Козине (Обуховский район Киевской области). Об этом сообщила народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич").