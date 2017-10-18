наверх
18.10.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Павлив: люди за "козлов" гибнуть не готовы

    (обновлено: )179
    В 2004 и 2014 годах столкнулись две разные Украины, было деление на "мы" и "они", а сейчас просто идет грызня вокруг одной из этих Украин, считает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Протесты под Верховной Радой продолжаются, но градус напряжения по сравнению с 17 октября снизился.

    По состояния на среду утром ситуация у здания Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, пока спокойная. Правительственный квартал остается в оцеплении силовиков, подходы к зданию Рады перекрыты железными заборами. Частично перекрыто движение и на центральных улицах. По данным правоохранителей, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Нацгвардии.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Огласите весь список, пожалуйста. Что требуют митингующие от Порошенко?

    Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив призывает особо не обольщаться насчет нынешних протестов.

    "В 2004 и 2014 были столкновения двух очень разных Украин. Было очень четкое деление на — мы и они. Развитием того конфликта стали Крым и Донбасс. Сейчас совсем другая история. Сейчас грызня внутри одной из этих Украин, эпизод классической украинской Руины —

    "Доборолась Україна до самого краю.

    Гірше ляха свої діти її розпинають…", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    Эти протесты вполне могут закончиться сменой власти, а могут и не закончиться, добавляет Павлив.

    "Потому что в основе — борьба за власть и социальный, "голодный" бунт (пока еще зреющий). Но, лидеры "бунта" столь же презираемы "чернью", как и сама власть. А значит, не будет ни безоговорочной веры в мессию, ни "мы и они", ни расширяющейся воронки насилия — гибнуть за "козлов" с обеих сторон "чернь" не готова. Скорее нас ждет кризис коалиции и стагнация силовой и управленческой вертикали Порошенко. Далi буде…", — сообщил политолог.

    Скриншот сообщения

    Напомним, накануне вечером военную технику и силовиков стянули и к частной резиденции президента Петра Порошенко в Козине (Обуховский район Киевской области). Об этом сообщила народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич").

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог о главной цели протестов под Радой. Видео
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Ольга Богомолец
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов