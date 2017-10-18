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    Политика

    Депутат Рады обвинил МВД в подготовке покушения

    (обновлено: )75
    В пресс-службе Сергея Левочкина сообщили, что в адрес народного депутата звучат "угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД". В министерстве назвали обвинения "бредом политических приспешников Януковича".
    Сергей Левочкин в Раде
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин обвинил руководство Министерства внутренних дел Украины в подготовке покушения, в силовом ведомстве опровергают это заявление.

    "В адрес Сергея Левочкина звучат угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД. Так, недавно мы получили информацию о покушении на оппозиционного политика, которое планировалось с их участием", — сообщила в среду пресс-служба политика.

    В сообщении говорится, что таким образом партия "Народный фронт", членом которой является глава МВД Арсен Аваков, хочет избавиться от политического оппонента.

    Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию о готовящемся покушении.

    "Это бред политических приспешников экс-президента.. (Виктора) Януковича, которые, чувствуя неизбежную ответственность за совершенные против народа Украины преступления, пытаются оправдаться в глазах общества", — заявил Шевченко интернет-изданию "Украинская правда".

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