Депутат Рады обвинил МВД в подготовке покушения

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин обвинил руководство Министерства внутренних дел Украины в подготовке покушения, в силовом ведомстве опровергают это заявление.

"В адрес Сергея Левочкина звучат угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД. Так, недавно мы получили информацию о покушении на оппозиционного политика, которое планировалось с их участием", — сообщила в среду пресс-служба политика.

В сообщении говорится, что таким образом партия "Народный фронт", членом которой является глава МВД Арсен Аваков, хочет избавиться от политического оппонента.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию о готовящемся покушении.

"Это бред политических приспешников экс-президента.. (Виктора) Януковича, которые, чувствуя неизбежную ответственность за совершенные против народа Украины преступления, пытаются оправдаться в глазах общества", — заявил Шевченко интернет-изданию "Украинская правда".