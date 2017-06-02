Левочкин отвергает обвинения в незаконном обогащении

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Пресс-служба одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", депутата Верховной Рады Сергея Левочкина заявила, что обвинения в вероятном незаконном обогащении в его адрес со стороны представителей "Радикальной партии" не имеют никаких оснований.

Ранее депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук опубликовал в Facebook ответ от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назара Холодницкого, в котором сообщалось, что САП начала досудебное расследование в связи с данными о вероятном незаконном обогащении Левочкина. Накануне Холодницкий подтвердил эту информацию.

"Заявления, направленные в силовые ведомства представителями "Радикальной партии" (Олега) Ляшко в отношении Сергея Левочкина, не имеют под собой никаких хоть сколько-нибудь правдивых оснований", — говорится в сообщении пресс-службы депутата, размещенном на сайте "Оппозиционного блока".

Как заявили в пресс-службе, "нынешние заявления "Радикальной партии" – не что иное, как попытка включить в отношении С. Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является "Радикальная партия" Ляшко".

"Мы уверены, что вскоре вскроется многолетняя теневая система финансирования "Радикальной партии", избиратели увидят порочность и коррупционность этой псевдопартии", – говорится в сообщении пресс-службы.

Левочкин был главой администрации экс-президента Виктора Януковича. Он подал в отставку с этой должности после 30 ноября 2013 года. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинял Левочкина в том, что он является инициатором разгона участников Евромайдана. Сам Левочкин назвал заявление Авакова о его роли в событиях в Киеве в 2013-2014 годах "хамством" и "ложью". Ранее Генеральная прокуратура Украины не нашла доказательств причастности Левочкина к разгону Евромайдана.