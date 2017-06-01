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    У Левочкина ответили на заявление "Радикальной партии" и новое дело САП

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (590)

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    Согласно заявлению пресс-службы нардепа, информация "Радикальной партии Ляшко" - ни что иное, как "попытка включить в отношении Сергея Левочкина репрессивный механизм нынешней власти".
    Народный депутат Оппозиционного блока Сергей Левочкин. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В пресс-службе народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина заявили, что все обвинения нардепа со стороны представителей "Радикальной партии" безосновательны, говорится в комментарии, предоставленном "Украинской правде".

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    "Заявления направленные в силовые ведомства представителями РПЛ в отношении  Сергея Левочкина не имеют под собой никаких правдивых оснований", — говорится в заявлении.

    У Левочкина считают, что "причина их появления — рефлекс на критику, звучавшую в адрес РПЛ от общества и СМИ".

    "В частности о коррупции при закупке пожарных машин, увеселительных заграничных вояжах Ляшко с его бойфрендами, вымогательстве и взяточничестве Мосийчука, показанных прямо в зале Верховной Рады, незаконном стремительном обогащении верхушки РПЛ", — говорится в комментарии.

    Также в пресс-службе обвинили "вышеупомянутых лиц" в попытках "отжать (один раз с помощью поджога) независимый телеканал "Интер".

    "Нынешние заявления РПЛ — ни что иное, как попытка включить в отношении С.Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является РПЛ", — говорится в заявлении.

    У Левочкина уверены, что "вскроется многолетняя теневая система финансирования РПЛ".

    Как известно, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащения нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

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