У Левочкина ответили на заявление "Радикальной партии" и новое дело САП

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В пресс-службе народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина заявили, что все обвинения нардепа со стороны представителей "Радикальной партии" безосновательны, говорится в комментарии, предоставленном "Украинской правде".

"Заявления направленные в силовые ведомства представителями РПЛ в отношении Сергея Левочкина не имеют под собой никаких правдивых оснований", — говорится в заявлении.

У Левочкина считают, что "причина их появления — рефлекс на критику, звучавшую в адрес РПЛ от общества и СМИ".

"В частности о коррупции при закупке пожарных машин, увеселительных заграничных вояжах Ляшко с его бойфрендами, вымогательстве и взяточничестве Мосийчука, показанных прямо в зале Верховной Рады, незаконном стремительном обогащении верхушки РПЛ", — говорится в комментарии.

Также в пресс-службе обвинили "вышеупомянутых лиц" в попытках "отжать (один раз с помощью поджога) независимый телеканал "Интер".

"Нынешние заявления РПЛ — ни что иное, как попытка включить в отношении С.Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является РПЛ", — говорится в заявлении.

У Левочкина уверены, что "вскроется многолетняя теневая система финансирования РПЛ".

Как известно, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащения нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.