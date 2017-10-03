Экономист: внешние кредиты - это ярмо еще на 15 лет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министерству финансов удалось снять риск дефолта в 2019-2020 годах за счет возвращения на внешние рынки займов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Он также отметил, что этот выход на внешние рынки был предусмотрен программой МВФ.

Данилюк заявил, что Министерство финансов категорически против повышения налогов в 2018 году, тогда как в ведомстве выступают за сокращение расходов государственного бюджета.

Украина опустилась на 149-е место по экономической свободе в рейтинге 159 стран и территорий тогда как в прошлом году занимала 135-е место. Об этом говорится в исследовании "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017", которое проводят в Институте Фрайзера.

Положение Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Максим Праздников.

По вашему мнению, дефолта удалось избежать или нет? Канал на Youtube Телеканал ZIK Тарута о том, почему нельзя увеличивать военный бюджет Украины

— Наверное, если мы говорим о ближайшем будущем, то есть, в разрезе нескольких ближайших лет, то да, у нас достаточно хорошие шансы избежать дефолта. С другой стороны, я бы сказал, что мы только в начале достаточно долгого пути. То есть, то заимствование, те евробонды, которые были выпущены на три миллиарда, это всего первый шаг, который в принципе позволяет нам действительно надеяться на то, что нам получится избежать дефолта.

Какие следующие шаги на этом пути?

— В принципе, министр финансов все очень правильно сказал, это всего-лишь возврат на внешние рынки займов. То есть, в общем-то нам придется продолжать двигаться в этом же направлении, поскольку в 2018-2022 годах, то есть ближайшие пять лет, общая сумма к выплатам — и это только по внешним кредитам, внешним займам — порядка 29 миллиардов. Мы фактически реструктуризовали только три из них. То есть, естественно, достаточно существенно важным остается продолжение сотрудничества с МВФ. Естественно, нам снова придется выходить на рынки заимствования. И тут на самом деле очень важный вопрос, на какой срок и под какие проценты получится привлекать средства. Фактически мы будем просто реструктуризовать старые долги, продлевая этот процесс во времени и перенося это на 15 лет вперед.

Относительно сроков и процентов, которые могут быть предложены заемщиками, Украина сможет в этом случае торговаться?

— Нам в любом случае нужно торговаться. То есть, последнее размещение, которое было, о котором очень радостно отрапортовали, произошло на 15 лет и по ставке 7,375. С одной стороны, это меньше, чем ставка была до этого, там было порядка 7,7. Но с другой стороны, просто приведу вам банально пример: летом такая страна как Ирак разместилась под 6,5. Греция, которая неоднократно балансировала на грани дефолта, которой были списаны многомиллиардные долги — не в пример Украине. Так вот, Греция вышла, разместившись под 4,6. При этом мы размещаемся под 7,375. То есть, позитив есть. Нам в принципе удалось погасить пожар. Нам удалось перенести определенные выплаты с нескольких следующих лет, растянуть их на следующие 15 лет. Но ставка, под которую это было сделано, она все еще высока. Возможно ли привлечение денег под более низкие проценты? Да, однозначно возможно. И я думаю, что в ближайшее время мы это увидим, хотя бы по той простой причине, что объем заявок превышал более, чем в три раза сумму к размещению. То есть, мы разместились на три миллиарда, а объем заявок колебался между 9 и 10 миллиардами. То есть, скорее всего, в ближайшее время будем наблюдать снова выход Минфина с новым размещением, и в принципе, скорее всего, я предполагаю, что будет такая же сумма — около трех миллиардов очередное размещение евробондов. Что касается МВФ, то пока очень большой вопрос, получится ли у нас до конца года получить ожидаемый кредит в размере 1,9-2 миллиарда долларов, или он будет видимо все-таки перенесен на следующий год. Скорее всего, все-таки, будет перенесен.

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— Если говорить про сотрудничество с МВФ, то в первую очередь от нашего скорее даже не правительства, а парламента. Потому что определенные требования, которые выдвигает МВФ, они больше упираются в законодательные изменения. То есть, они касаются определенных моментов, связанных с пенсионной реформой. Они касаются борьбы с коррупцией. Они касаются вопросов земельной реформы. Хотя в общем-то вопрос по земельной реформе был снят для предоставления кредита. Но он все равно продолжает играть достаточно активную и значимую роль. То есть, тут мы скорее переходим из экономической в несколько политическую плоскость. И то, насколько в общем-то наш парламент будет готов проголосовать все предоставленные законопроекты, к этому будет идти определенная привязка сотрудничества с МВФ. С другой стороны, этот выход на внешние рынки помимо помощи от МВФ в формате евробондов, он несколько ослабляет зависимость страны от МВФ как такового. И в принципе дает возможность привлекать ресурсы, в каких-то моментах игнорируя желания и требования со стороны МВФ. То есть, насколько это пойдет на пользу реформам, тут у меня большие сомнения.

Насколько тяжелым в экономическом плане было положение Украины и как оно изменилось в 2017 году?

— Это однозначно даже сравнивать нельзя. Если мы говорим о ситуации, которая была в 2015 году, то в общем-то тогда это был действительно пожар, который приходилось тушить всеми возможными средствами. То есть, честно говоря, опять в средствах не разбирались и соглашались практически на все условия под любые процентные ставки. Потому что фактически страна действительно балансировала на грани. И последствия, которые продолжались в 2016 году, это были в принципе отголоски 2015, когда были приняты очень большие ограничения на вывод капитала из страны, на свободное обращение, на возможность банально снимать депозиты. То есть, были ограничены суммы для покупки валюты. То есть, были приняты достаточно жесткие определенные, в том числе фискальные, действия для того, чтобы удержать ситуацию. И говорить о том, что это было что-то чересчур, они были оправданы и в какой-то момент это было необходимо сделать. Иначе просто мы могли бы иметь превышающий курс и непонятно, что происходило бы дальше со страной. В 2017 году ситуация стабилизировалась. По крайней мере, сейчас нет таких жестких вопросов по курсу и нет проблем по платежному балансу. То есть, ситуация все-таки выровнялась. Она еще далека от идеальной, но это небо и земля. То есть, в с 2015 годом сравнить нельзя.

Как бы вы оценили рост экономики в этом году?

— Если говорить об ожидания роста ВВП в этом году, то изначально речь шла о 3%, потом прогноз скорректировали до 2,4%, на самом деле сейчас речь идет о том, что это где-то уже 1,8%. То есть по моей оценке, будет в промежутке 1,8-2,2% рост ВВП в этом году. Прогноз на следующий год, опять же, это 3%, следующий 2019 — там 3,9%, 2020 год — 4%. В принципе, это все возможно. Это реальные цифры, но при определенных условиях, опять же, с точки зрения внешних заимствований, определенных послаблений с фискальным давлением.

Прогнозируемый курс доллара на 2018 — 31 гривна. Ваши комментарии?

— Это на самом деле не средневзвешенный курс. Если мы говорим о 2018, то средневзвешенный курс закладывается на уровне порядка 29,2-31 это общая расчетная цифра на конец года. Опять же, это возможная цифра. Тут уже традиционно Минфин закладывает некую перестраховку. То есть, если мы говорим про 2017 год, то курс, который был заложен на 2017 год это 27,3. Опять же, это средний курс, а не на конец года. То есть, для того чтобы выйти на этот курс в оставшиеся несколько месяцев курс должен перевалить за 28-29, что вряд ли произойдет. Это дается для того, чтобы иметь некий запас на тот случай, если все пойдет не настолько хорошо, как хотелось бы. То есть, реальные ожидания по курсу, возможно они будут несколько ниже, чем заложенная цифра около 30.

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К слову, до конца текущего года Украина должна выплатить внешним кредиторам около 2,5 миллиардов долларов. При этом экономист Игорь Полховский считает, что учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит.