Минфин о поддержке МВФ. Не стоит рассчитывать в будущем

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Украина в будущем не должна рассчитывать на поддержку МВФ, но продолжать реформы для стабильности экономики, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция", — сказал глава Минфина в опубликованном в субботу интервью еженедельнику ZN.ua.

По его словам, МВФ поддерживают Украину в сложный период, чтобы она могла выйти из кризиса, стабилизировать экономику. "Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем? Наконец, МВФ — это также кредиты, и их тоже надо отдавать. Наш выход на рынки внешних заимствований говорит о доверии инвесторов, да. Но если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена", — подчеркнул Данилюк.

Ранее в МВФ заявили, что фонд не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финпомощи и надеется на ускорение реформ. Миссия вернется в Киев в ближайшее время и проверит их исполнение. Миссию МВФ в Киеве ждали во второй половине сентября, однако Киев не успел принять пенсионную реформу в этом месяце, и миссия не приехала. В четверг в МВФ заявили, что имплементация пенсионной реформы критически важна для выделения Украине очередного транша.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.