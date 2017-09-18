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    Экономика

    Глава МВФ оценила ежегодный объем взяток во всем мире в $2 трлн

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    Ежегодный объем взяток во всем мире составляет примерно 2% от мирового объема ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
    Кристин Лагард
    Associated Press Jose Luis Magana

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Ежегодный объем взяток во всем мире составляет до 2 триллионов долларов в год, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

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    "Ежегодная цена взяток — лишь одной части коррупции — составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", — сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

    Глава МВФ отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. "Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов", — сказала она.

    По мнению Лагард, для достижения результата нужно "признать практические реалии проблемы" и нацелиться на разные пути ее решения.

    Ранее сообщалось, что на взятке в $70 тыс задержали топ-чиновника "Укрзализныци".

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