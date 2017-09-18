В МВФ сообщили, что нужно Украине для борьбы с коррупцией

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Властям для борьбы с коррупцией в Украине необходимы дополнительные полномочия, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Правительство Украины пригласило МВФ для проведения всестороннего исследования по поводу коррупции в стране. Последовавший доклад привел к ряду реформ, в том числе в национальном антикоррупционном ведомстве", — сказала Лагард, выступая на конференции в вашингтонском Институте имени Брукингса.

По ее словам, "эти реформы являются только первыми шагами, те, кто проводит расследования, нуждаются в расширенных полномочиях для преследования преступников, а прокуроры должны получить возможности для вынесения обвинений в антикоррупционных судах".

"Ситуация в Украине подчеркивает более широкий вызов, стоящий перед нами: для того, чтобы достичь изменений, международные организации, гражданское общество и политические лидеры должны взаимодействовать", — сказала глава МВФ.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Нацбанк Украины прогнозирует, что в этом году Киев сможет получить только один транш, однако Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.