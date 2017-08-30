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30.08.201718:28
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    Точка зрения

    Как возможная ротация в Кабмине повлияют на Раду? Опрос депутатов

    (обновлено: )26
    Нардеп Дмитрий Андриевский заявил, что квот при назначении министров нет, вопрос только в политической ответственности, а нардеп Виктория Войцицкая считает, что сейчас пытаются не просто заменить некоторых министров, а сменить главу Кабмина.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Кабмин ждет кадровая ротация, и очень скоро. Так считает заместитель главы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. 

    Однако, по мнению политолога Павла Рудякова, осенью не следует ожидать переформатирования в правительстве. Конечно, если не будет какой-то сильной внешней волны, которая ударит по высшему руководству страны. 

    Какие перестановки могут произойти в правительстве уже в новом политическом сезоне, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Андриевский. 

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Арсен Аваков и Владимир Гройсман
    УНИАН
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    Які зараз обговорюються можливі перестановки в складі Кабміну? 

    — По-перше, я, мабуть, не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що немає незмінних урядів, вічних міністрів та навіть вічних депутатів теж немає. Тому, звичайно, в уряді будуть зміни, в першу чергу, будуть зміни відбуватись в тих міністерствах, де вже у відставку подали міністри. Також терміново і найближчим часом треба вирішити питання, хто очолить МОЗ. Там найближчим часом буде прийматись медична реформа, і дуже важливо, яка позиція майбутнього очільника цього міністерства. Тому, я впевнений, що якраз на цих трьох напрямках і буде зосереджена увага депутатів. 

    Чи вистачить голосів коаліції за призначення міністрів, адже в двох фракціях, які входять до коаліції, — 219 депутатів? Чи будуть залучати позакоаліційних депутатів?

    — Ви знаєте, якщо ми проголосували за більш ніж 100 законів на минулій сесії, ми побачимо результати голосування — 240-250 голосів, і це абсолютно нормально, коли законопроекти, коли важливі рішення, важливі для країни, мається на увазі, приймаються більшістю голосів. Тому, я впевнений, голоси в парламенті є. Сьогодні йде робота, і програма нова уряду, і нове бачення продовження тих реформ, які були розпочаті на минулій сесії, я абсолютно впевнений, що голоси за це депутати дадуть. 

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    Лише за рахунок коаліції чи позакоаліційних фракцій?

    Петр Порошенко в Верховной Раде
    @chesno_movement
    Новый политсезон. Что будет с противостоянием президент — депутаты?

    — Я ще раз хочу підкреслити те, що найбільш важливі для розгляду в Україні, за них голосують не тільки представники коаліції і представники опозиції дуже часто підтримують позитивні закони, тому що можна бути до опозиції, наприклад, до влади, але не можна бути в опозиції до країни. 

    Як ви вважаєте, урядові перестановки не вплинуть на єдність коаліції, адже кожен з міністрів потрапив за квотою тієї чи іншої політичної сили? При призначенні нових міністрів квоти зберігатимуться, чи нас чекають нові торги, новий перерозподіл квот, потоків?

    — Немає ніяких квот. Є відповідальність. Якщо якась політична сила прийме рішення і увійде в коаліцію, звичайно, вона може взяти на себе відповідальність за той чи інший напрямок, призначення міністрів, дати такі пропозиції. На сьогоднішній день декілька міністрів в уряді Володимира Гройсмана представляють політичну силу "Народного фронту": це Павло Петренко, це Арсен Аваков, Лілія Гриневич, і я впевнений, вони сьогодні гідно представляють свою політичну силу, і на тих напрямках, які вони очолюють, відбуваються політичні зміни, відбуваються позитивні реформи. Тому, я впевнений, що якраз головне – це програма дій, продовження реформ.

    Чи вдасться знайти голоси у Раді за призначення нових міністрів, в ефірі "ГС" прокоментувала також народний депутат від "Самопомичі" Вікторія Войціцька.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Соцсети: Гройсман и Украина как чей-то стартап

    Як вважаєте, чи вдасться знайти голоси за призначення нових міністрів у ВР? Чи вдасться коаліції, не залучаючи голоси зі сторони, знайти відповідну кількість депутатських голосів?

    — Я хочу на дві речі звернути увагу. Перше – це те, що так, ми можемо з вами сьогодні обмежитись в розмові тільки про заміну тих вакантних позицій, які зараз є в уряді. Ми можемо говорити про те, що необхідно знайти міністра АПК, міністра охорони здоров'я, все ж таки заповнити цю вакансію і замінити Мінстець на когось іншого, тобто ми можемо цим обмежитись. Чи знайдуться відповідні кандидати, які будуть узгоджені в рамках коаліції на ці посади, я думаю, що це не повинно бути якоюсь принциповою проблемою. Але я б дивилась глибше і ширше в тому сенсі, що ми зараз входимо в етап чергової спроби створити таку урядову кризу, де будуть розглядатись питання не просто заміни окремих міністрів, а такої суттєвої рекогносцировки і, можливо, навіть зміни голови уряду і зміни людей і прізвищ на інших посадах в державному управлінні. І тут я хочу звернути увагу, що в нас також є багато вакансій на ключових інституціях, як Фонд державного майна. У нас все ще не переобрані члени ЦВК, ДФС, Рахункова палата, омбусмен. Тобто ми можемо увійти в той етап, коли будуть переглядатися домовленості, і прізвищ на відповідні посади. 

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Верховная Рада после каникул. Власть в поисках запасного варианта - Бортник

    Але ми також маємо пам'ятати, що особливо останні пару місяців сесійних, ми спостерігали вихід депутатів із коаліції, особливо депутатів із БПП. І кількість, чи налічує сьогодні в коаліції 226 голосів, це тайна за сімома печатками, замками, чомусь ніхто не хоче її розкривати досі, показувати перелік підписів, хто підписався під коаліцією, хто залишається. І ми весь час бачимо ситуативні коаліції під голосуваннями, під тими чи іншими законами. Відповідно, коли у нас немає сталої коаліції, і ситуативність прийняття рішень, знайти нову альтернативу, як на мене, Гройсману буде дуже важко. І відповідно він, як керівник уряду, чим далі, тим більше набирає ваги в тому, щоб просувати свої ідеї, свій порядок денний, і тут також великий знак питання, чи зможе існуюча квазі-коаліція нав'язати своїх кандидатур на ті чи інші посади. Тобто дуже багато є невідомих. Але спектр питання — не просто конкретні окремі позиції, а розглядається зараз, із того, що я розумію, від окремих міністерств до повного переформатування і уряду, й інших керівних посад у державі. 

    Пустой сессионный зал Верховной Рады во время заседания. Архивное фото
    УНИАН
    Дорогие наши депутаты: миллионные зарплаты и отпускные

    Наскільки взагалі можливе повне переформатування Кабміну сьогодні, враховуючи такий хиткий стан коаліції? 

    — У самій коаліції, на жаль, не спостерігається і стабільності, і єдності в тому, щоб просувати ті реформи, до речі, які були зафіксовані, ще коли ми були в коаліції, в коаліційній угоді. І оце є дуже небезпечним, тому що це може призвести до того, що сам парламент той самий, наприклад, може стати дійсно неефективним в прийнятті рішень. А порядок денний у нас кожного тижня дуже насичений. А кількість законів, які ми приймаємо, дуже мала. 

    Чи буде спроба якимось чином об'єднати або принаймні координувати зусилля з опозицією? 

    — Я вважаю, що єдність має демонструватися на конкретних діях. От ми для себе визначили, що пріоритетом на цей сесійний тиждень і взагалі осінь має бути прийняття закону про незалежний антикорупційний суд. Я дуже сподіваюся, що всі сили, до речі, не тільки опозиційні, а й адекватні, абсолютно прореформаторськи налаштовані депутати із коаліції підтримують саме цю ініціативу. Далі в нас є і новий виборчий закон, відповідно, закон про окуповані території. Ми готові об'єднуватися для того, щоб досягати результату.

    Ранее, народные депутаты от БПП Владимир Арешонков, от РПЛ Олег Куприенко и от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщили, что в новом политическом сезоне каждая политсила продолжит гнуть свою линию, а голоса за реформы все так же будут собирать с трудом.

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