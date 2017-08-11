Земельное рейдерство и политика Кабмина

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Рейдерство в аграрном секторе приобрело массовый характер. СМИ почти каждый день сообщают о перестрелках и конфликтах, связанных с фермерскими хозяйствами. Поэтому Украине создадут оперативные штабы для реагирования на рейдерские атаки в период уборки урожая. Такое решение принял Кабмин.

Насколько рейдерство обрело массовые масштабы, и что с этим делать, своим мнением в эфире радиостанции Голос Столицы поделился юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как вы считаете, вмешательство государственных структур поможет защитить аграриев от рейдерских захватов?

— Как показывает практика, это только усложняет процедуру. Кроме того, вся эта практика рейдерских захватов, я удивлен, что говорят два года назад оно началось. Оно началось значительно дальше.

Два года назад она приобрела массовый характер…

— Она просто начала значительно увеличиваться в свете того, что правоохранительные органы абсолютно не работают, МВД у нас ничем не занимается, кроме размещения постов в Facebook и каких-то громких заявлений о привлечении руководителей, бывших чиновников к какой-то ответственности за антикоррупционные правонарушения. Однако бытовыми делами – грабежи, захваты, кражи – никто ничем не занимается. Поэтому общий уровень преступности в Украине растет и это, в том числе, касается и так называемых рейдерских захватов. Сам рейдерский захват земли заключается не просто в каком-то изменении права собственности, он заключается просто в краже урожая либо в краже посевов, либо в краже сельскохозяйственной техники, то есть рейдерство в аграрном секторе имеет определенные свои нюансы и свои особенности, то есть фактически это сводится к тому, что когда посевы всходят, приезжают чьи-то комбайны и все это убирают либо переоформляют на себя договора аренды земли и на обработанные уже земли вносят свои семена.

Вы назвали две ключевые схемы – переоформление самого предприятия и кража урожая?

— Тут не идет речь о переоформлении предприятий, идет речь исключительно об аренде вот этих земельных участков.

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А каким образом могут себя защитить фермеры в юридическом плане, если мы не говорим о силовых столкновениях и применении оружия?

— В принципе, если мы не говорим об откровенных кражах и разбоях, речь тут идет исключительно об юридическом аспекте в части своевременного переоформления и продления договоров аренды, потому что многие фермеры, заключая договора аренды на пять-десять лет, забывают о том, что необходимо отправить соответствующие предварительные заявления о намерении продлить с собственником этой сельхозземли договора аренды, чем пользуются другие сельхозпредприятия и другие фермеры. То есть фактически тут речь идет исключительно о так называемой правовой безграмотности, то есть люди 10 лет арендовали и думают, что они и дальше будут арендовать и ничего им продлевать не нужно, хотя законом о земле и другими нормативными актами четко предусмотрено продление договоров аренды, которые в большинстве случаев фермеры сами не соблюдают и дают повод, в принципе, изменить лицо, которое арендует этот земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Если мы говорим о переоформлении, возможно ли это совершить без определенной "крыши", админресурса в Минюсте, в суде и прочее?

— Нет. Немножко не так. Как показывает практика, то вот в случаях аренды земельных участков как раз вопросов с внесением каких-то неправомерных действий с реестром не происходят. Здесь исключительно происходят действия, когда люди своевременно не направляют вот эти заявления, потому что вы понимаете: фактически у каждого собственника этого пая, который передают в аренду, их десятки и сотни, и вносить изменения в реестр – это абсолютно не оправдывает себя какими-то хакерскими атаками либо с использованием админресурса. То есть бывают сотни, а бывают и тысячи человек, у которых надо будет поменять договора аренды, потому что договора аренды земли официально регистрируются в этих реестрах. Поэтому тут речь идет исключительно о том, что люди своевременно не уведомляют собственников этой сельхозземли о продлении договоров аренды и, таким образом, другие фермеры ее захватывают, то есть тут больше ничего такого сверхъестественного нет.

Как показывает практика, вмешательство государства в эти правоотношения только усложнит и, действительно, сделает возможным давление админресурса, также увеличит коррупционную составляющую. Ведь и сегодня зарегистрировать договор аренды земли – это, в общем-то, довольно хлопотливое дело, а если в это еще вмешается дополнительно государство, введут какие-то дополнительно справки, разрешения, это все значительно удорожает процесс и сделает как раз возможным это рейдерство, то есть я бы не рекомендовал сейчас вообще Кабмину в это вмешиваться. Просто людям надо правильно знать свои права и продлевать договора аренды, а правоохранительным органам как раз своевременно работать и реагировать на те случаи, когда, действительно, приезжает чужая техника, собирает чужой урожай, вывозит в неизвестном направлении. Хотя, опять же, без админресурса, без поддержки на местном уровне правоохранителей такое сделать невозможно. Вы ж понимаете, как комбайн можно просто спрятать, перевозить тайно по дорогам Украины.

Вы говорите о том, что, с одной стороны, правительству лучше не вмешиваться, поскольку это все усложнит, но, с другой стороны, мы же понимаем, что на местном уровне, если такие рейдерские захваты происходят регулярно, то кто-то на это целенаправленно закрывает глаза. Вмешательство из центра здесь может помочь?

— Как показывает практика, за последние три года любое вмешательство из центра не приводило ни к каким положительным результатам. Просто надо соблюдать законодательство, надо привлекать правоохранителей, в том числе, к ответственности, надо привлекать местные органы власти к ответственности, которые закрывают глаза на незаконный сбор урожая третьими лицами, потому что это уже носит на сегодняшний момент целый бизнес. Существуют целые организованные преступные группы,и они, в принципе, всем известны, почему я и говорю, что спрятать комбайн, спрятать технику, спрятать эти грузовики невозможно, и все равно свозится весь этот урожай на определенные элеваторы. Поэтому ситуация крайне смешно выглядит с точки зрения простого обывателя, как правоохранители якобы не могут найти этих так называемых рейдеров или тех лиц, которые крадут чужой урожай. А что касается земли, то тут исключительно юридический аспект, то, что я говорил с продлением договора аренды. Если этого нет, о чем-то говорить предыдущему арендатору этого земельного участка крайне тяжело. Кроме того, это уже подтверждено неоднократно в этом году, было уже на моей памяти три или четыре решения Верховного суда относительно продления договоров аренды. Просто нужно соблюдать законодательство.

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Рейдерские компании явно не имеют особого пиетета перед украинским законодательством. В данном случае, например, группы самообороны фермеров, они больший результат дают, чем правительство?

— Если мы будем говорить о группах самообороны, мы в конце концов в Украине свалимся к махновщине.

Речь не идет только о вооруженных отрядах, а, скажем, группы быстрого реагирования. Условно, когда фермеры создают некий оперативный штаб: у кого-то есть юрист знакомый, у кого-то знакомый в полиции и прочее. Подобные вещи помогают?

— Как показывает практика, в Украине в большинстве случаев каждый сам за себя, и я на практике не встречал какие-то такие отряды самообороны, взаимопомощи, потому что все это действие происходит исключительно с молчаливого согласия местных органов власти. Все прекрасно знают, кто этим занимается, когда этим занимается, куда вывозится урожай, и кто это делает. Урожай же не всходит за один день, и он не появляется буквально сегодня, как переоформили права собственности и перепродали кому-то. Это же урожай. Это надо посадить, полгода зерно должно в земле просидеть, и просто так новый собственник у него не появляется, тут есть определенные особенности этого так называемого аграрного рейдерства. Поэтому, на мой взгляд, те лица, которые на сегодняшний день пытаются создать какую-то видимость проблемы, они немножко кривят душой в части того, каким образом и откуда появилась эта проблема, и в чем она непосредственно состоит.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Аркадий Корнацкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после введения моратория на продажу сельхозземель, их оборот не прекращался, но по теневым схемам.

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А член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что снятие моратория на продажу частных сельхозземель разбалансирует аграрный рынок, так как не все фермеры или предприятия смогут найти деньги, чтобы выкупить арендуемый ресурс.