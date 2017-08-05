Дорогие наши депутаты: миллионные зарплаты и отпускные

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Дорогие депутаты

Содержание нардепов обходится госбюджету в кругленькую сумму. Месяц не слишком продуктивной работы парламента стоит миллионы гривен. Кроме зарплат парламентариям выплатили и неплохие отпускные.

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Так, за исполнение обязанностей в июле 2017 года Управление делами Верховной Рады перечислило нардепам 7,3 млн грн. В частности, на одного парламентария было уплачено 17 425 гривен, сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на свое исследование.

Также нардепам за июль были выплачены отпускные в сумме 7,5 млн гривен.

Неутешительные итоги

Закрывая шестую сессию Рады 14 июля, спикер парламента Андрей Парубий подытожил, что с 6 февраля парламент провел 65 пленарных заседаний, принял 125 законопроектов, 186 постановлений и других актов.

Как пишут СМИ, из них 56 инициировали депутаты, 32 – правительство, 12 – президент.

"Всего за время работы этой сессии было проведено 65 пленарных заседаний, за это время принято 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, было принято 38 законов в первом и повторном чтениях. На этой сессии принято 186 постановлений и других актов", — отметил спикер парламента.

При этом во время работы 6-й сессии Рады 49 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Насколько эффективным был украинский парламент вопрос спорный.

Спикер Парубий, закрывая сессию, заявил, что главный итог работы депутатов — принятие законодательной инициативы о стремлении Украины к вступлению в НАТО. В числе достижений Парубий также назвал принятие законов о запрещении георгиевской ленточки, языковых квотах в телеэфире, повышение штрафов за парковку, снятие неприкосновенности с некоторых нардепов.

Предпоследний день работы парламента был поистине "жарким": активисты жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды, а также блокировали здание парламента, требуя снять неприкосновенность с нардепов.

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В итоге — депутаты так и не лишили себя неприкосновенности, но некоторых своих коллег — да: представителя группы "Воля народу" Олеся Довгого, нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова и внефракционного Борислава Розенблата. А представителя "Оппоблока" Михаила Добкина даже разрешили арестовать.

В то же время нардепы так и не приняли ряд важных законопроектов медицинской, образовательной и пенсионной реформ, отложив их до осени. Хотя премьер Владимир Гройсман отмечал, что в повестке дня Верховной Рады на 13 июля стояла "очень важная реформа медициныи реформы образования".

"Это реформы, которые призваны изменить качество жизни украинских граждан. Люди должны получить качественное образование, качественную систему здравоохранения, качественное пенсионное обеспечение — это все может быть принято и будет принято, я верю, в стенах парламента", — заявлял он.

Однако бурные дебаты по медреформе, которая предполагает частично платную медицину, закончились лишь принятием документа в первом чтении. А вот на финансовую подоплеку таких изменений голосов не хватило.

Проголосовала Рада лишь в первом чтении и за пенсионную реформу, а также предложенные президентом изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.

Что касается мнения украинцев насчет работы Рады, то 31% убеждены, что неспособность парламента принимать нужные стране законы является главной причиной того социально-экономического состояния, в котором сейчас находится Украина. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг".

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Как известно, по календарному плану работы Верховной Рады, седьмая сессия парламента начнется 5 сентября 2017 года и продлится до 2 февраля следующего года.

По материалам из открытых источников интернет