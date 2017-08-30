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    Политика

    Кабмин урезал зарплату генерального прокурора

    (обновлено: )9911
    Кроме генерального прокурора, оклады снизили также его первому заместителю и заму. Вместе с тем увеличены зарплаты прокурорам областей, следователям областных прокуратур.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду принял решение по отмене нормы оклада генпрокурора в 18,5 минимальных заработных плат.

    Пустой зал Верховной Рады
    УНИАН
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    Также отменены нормы окладов первого заместителя генерального прокурора и зама.

    Своим решением правительство установило размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тысяч грн, первого заместителя – 34 тысячи грн, заместителя – 32 тысячи грн.

    Вместе с тем увеличены оклады начальника департамента генеральной прокуратуры до 10 тысяч гривен, заместителя главного военного прокурора и замначальника департамента — до 9,7 тысячи гривен, старшего следователя и следователя по особо важным делам до 7,5 тысячи гривен и до 7,1 тысячи гривен. Прокурорам областей увеличили зарплаты до 8,7-9,4 тысячи гривен, следователям областных прокуратур до 5,6 тысячи гривен.

    Напомним, украинские чиновники могут похвастаться зарплатами в сотни тысяч гривен в месяц.

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