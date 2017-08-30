Кабмин урезал зарплату генерального прокурора

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду принял решение по отмене нормы оклада генпрокурора в 18,5 минимальных заработных плат.

Также отменены нормы окладов первого заместителя генерального прокурора и зама.

Своим решением правительство установило размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тысяч грн, первого заместителя – 34 тысячи грн, заместителя – 32 тысячи грн.

Вместе с тем увеличены оклады начальника департамента генеральной прокуратуры до 10 тысяч гривен, заместителя главного военного прокурора и замначальника департамента — до 9,7 тысячи гривен, старшего следователя и следователя по особо важным делам до 7,5 тысячи гривен и до 7,1 тысячи гривен. Прокурорам областей увеличили зарплаты до 8,7-9,4 тысячи гривен, следователям областных прокуратур до 5,6 тысячи гривен.

Напомним, украинские чиновники могут похвастаться зарплатами в сотни тысяч гривен в месяц.