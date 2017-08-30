Новый политсезон. Что будет с противостоянием президент — депутаты?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Новый политический сезон уже близко: Верховная Рада вернется к пленарной работе четвертого сентября, а с ней оживится и вся украинская политика.

Если исходить из того, что президентские и парламентские выборы пройдут в 2019 году, то уже осенью за рейтинги начнут бороться абсолютно все политические силы и желающие участвовать в президентских выборах.

Чего ждать от нового политического сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал народный депутат БПП Владимир Арешонков.

Стоит ли ожидать, что в новом сезоне депутаты доберутся до снятия неприкосновенности?

— Все понимают, что если началась работа серьезная по очищению, в том числе, политических эшелонов верхних от коррупции, то эта работа обязательно будет продолжена. Поэтому я думаю, будут, обязательно будут новые подачи от НАБУ. Анонсировалось чуть ли не четыре-пять десятков. Я не уверен, правильно ли это. Ведь посмотрите, как продвигается сейчас расследование этих дел. И эксперты, многие юристы говорят о том, что в судах будут вопросы так сказать к качеству материалов, которые готовили прокуроры. Но вопрос в том, что это важный процесс, процесс очищения, он должен продолжаться, и поэтому, я думаю, подачи будут. В отношении снятия неприкосновенности в целом, я не уверен, что сейчас, вот осенью, на это сессии, этот вопрос будет пониматься. Дело в том, что есть очень важные вопросы, которые связаны с реформами, системными, глобальными, поэтому ими надо заниматься. А, мне кажется, вопрос снятия неприкосновенности будет очень актуален и в такой горячей фазе он будет на следующий год, когда уже будет последний год работы ВР, тогда глобально подойдут к этому вопросу.

Перед выборами фактически?

— Да. Абсолютно правильно. Я думаю, что перед выборами будут шансы на решение этого вопроса. Раньше голосов, мне кажется, не будет.

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Пенсионная, медицинская реформы, реформа образования — помогут ли найти голоса за все эти реформы бюджетные торги, которые уже фактически начинаются?

— Основные политические фракции и силы уже высказали свою позицию по основным вопросам. Что касательно, скажем, реформы образования, я думаю, она будет поддержана всеми. Пенсионная — в том виде, в котором она есть, наберет, мне кажется, достаточно голосов. Больше всего вопросов и возражений по поводу преобразований в отрасли охраны здоровья. Этот вопрос как раз, здесь противоречие между деятельностью нашего профильного комитета и министерством, непонимание, не находятся пути взаимной какой-то работы. Поэтому мне кажется, это наиболее сложный вопрос. Хотя он очень важен. И не надо забывать, тема продолжения децентрализации, то есть поиск новой модели управления территориями, развития территориальных громад, это очень важный вопрос.

Как депутаты настроены на работу, в эфире "ГС" прокомментировал также народный депутат от фракции Радикальной партии Ляшко Олег Куприенко.

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Чого очікуєте від цієї сесії? Навколо чого будуть найбільші конфлікти і дискусії розгортатися в парламенті?

— Я так думаю, що влада знову буде виносити і проштовхувати пенсійну реформу, отой ганебний закон, за який провладна, скажемо так, більшість разом з Опоблоком і "Батьківщиною", за підвищення пенсійного віку, за скорочення пенсій тощо. До другого читання Радикальна партія Олега Ляшка подала більше 300 поправок. Будемо дивитися, як вони будуть враховуватися. Це дуже серйозний документ. І він не може бути прийнятий, як кажуть, галопом по європах. Тому що він впливатиме на мільйони українських громадян, особливо тих, які все своє життя тяжко працювали, а зараз отримують мінімальну пенсію. Далі, я так прогнозую, що знову будуть намагатися зробити красиве обличчя при поганій грі в плані медичної реформи, яку так і не було проголосовано в першому читанні на останньому пленарному тижні минулої сесії. Освітня реформа, про яку багато говорили, теж поки нічого не зробили, нічого не проголосували. Так що початок політичного сезону, я так думаю, що буде цікавий.

Тим більше, з огляду на те, що пам'ятаємо, як в останній тиждень пленарний роботи цієї сесії, як були договорянки між Опоблоком і партією влади щодо голосування за зняття недоторканності із народного депутата Добкіна, і як, вибачте, коаліція кинула своїх політичних підспівувачів і проголосувала за зняття недоторканності з Добкіна. Так що зараз уже, хто там кому вірить, і які договорняки були протягом літніх відпусток, покаже життя. Заяв багато зараз політичних, всі намагаються поперед батька в пекло вискочити, розказати, як вони будуть реформувати Україну, які закони будуть приймати. Але порядок денний ми знаємо, де формується — він формується на Банковій, і що там, які вказівки буде давати президентська гілка влади в парламентсько-президентській республіці парламенту, зокрема, голові парламенту, побачимо, коли пройде погоджувальна рада, а, вірніше, у понеділок, після погоджувальної ради.

Коаліцію будуть намагатися розширити за рахунок якихось фракцій, можливо, навіть і вашої?

— Я переконаний, що в коаліції, яка ні де-факто, ні де-юре не існує, тому що 226 — в сумі БПП, НФ немає вже давно. Ніхто з політичних партій не піде в коаліцію, тому що підписати собі політичний смертний вирок, я думаю, навряд чи хто погодиться. Наша позиція принципова, ми з коаліції вийшли з принципових питань, і принципово туди ми заходити не будемо. Хоча наголошую, звертаю увагу, за всі закони, які потрібні для України, ми голосували, голосуємо і будемо голосувати.

Своїм прогнозом на новий політичний сезон в ефірі Голосу Столиці поділився член фракції "Батьківщини" Юрій Одарченко.

Ірина Луценко заявляла, що вже восени з'явиться кандидатура нового голови НБУ, окрім того, принаймні два міністри в складі цього уряду написали заяви про відставку. І міністр охорони здоров'я в статусі в.о — вже більше року. Як ви вважаєте, всі ці кадрові моменти будуть виноситися на голосування восени в ВР?

— Ці питання мусять бути винесені. Наскільки є вірогідність вирішення їх, ми будемо бачити. Тому що, я думаю, що все буде лежати в розрізі закріплення впливів президентської гілки влади над виконавчою гілкою влади. Тому що Гройсман зараз демонструє самостійність, він виглядає так, що він претендує на особистий політичний проект. Тому, я думаю, що президент буде бажати мати в уряді тих людей, які будуть підтримувати його, а не прем'єра Гройсмана, і його політичну силу.

Юлія Тимошенко нещодавно закликала представників опозиції до об'єднання. В парламенті опозиція також буде якимось чином об'єднуватися?

— Сьогодні мусить опозиція об'єднатися, тому що перед Україною стають дуже серйозні виклики, і виклики пов'язані з тим, що, на жаль, в Україні не розбудовується демократія, не розбудовується незалежна судова влада, а все будується на взірець того, що було при Вікторі Федоровичі Януковичу, тобто формуються якісь кишенькові сьогодні суди. Це пов'язано з прийняттям нового закону про КСУ. Не дивлячись на палкі галса про те, що новий закон дасть людям доступ до оскарження неконституційних законів, запровадить таку систему, як конституційна скарга, на жаль, після прийняття закону вийшло так, що президент отримав можливість цілковито впливати на КСУ, призначаючи суддів КСУ по процедурі, на яку він 100% буде впливати. Зараз утворена система, коли в одній з частин КСУ, так званому сенаті, буде достатньо чотирьох суддів для того, щоб, наприклад, відмінити мораторій на продаж землі сільгосппризначення. Тобто сьогодні з прийняттям закону про КСУ, закріпився вплив президента на цю важливу інституцію.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

А политический эксперт Валентин Гладких считает, что сложно осуществить реформы в стране, где премьер не контролирует Кабмин.