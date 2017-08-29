Соцсети: Гройсман и Украина как че-то стартап

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Премьер Украины Владимир Гройсман опять ошарашил соотечественников, огласив новые перспективы для населения страны. Украина может стать стартап-нацией — убежден глава правительства. "В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", — написал премьер на своей страничке в Facebook.

Вот только далеко не все украинцы поддержали такую инициативу премьера, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях: "С аграрной сверхдержавой не взлетело — будем строить стартап-нацию"; "Ваше дело — создать комфортные условия в стране для бизнеса. Обеспечить гарантии иностранным инвесторам. А они сами разберутся, что им в Украине развивать, во что вкладывать свои деньги". "Добавлю: для этого надо стать еще фриланс-народом с фастфуд-экономикой, свингер-властью, пикап-моралью и буллшит-медиа. но с этим вроде все уже в порядке", — нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook