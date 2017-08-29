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29.08.201716:45
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Гройсман и Украина как че-то стартап

    (обновлено: )14420
    Премьер Владимир Гройсман вызвал немалый ажиотаж в отечественном сегменте соцсетей, заявив, что в Украине есть все предпосылки, чтобы стать следующей стартап-нацией. Как отреагировали на планы главы правительства сами украинцы?
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Премьер Украины Владимир Гройсман опять ошарашил соотечественников, огласив новые перспективы для населения страны. Украина может стать стартап-нацией — убежден глава правительства. "В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", — написал премьер на своей страничке в Facebook.  

    Вот только далеко не все украинцы поддержали такую инициативу премьера, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях: "С аграрной сверхдержавой не взлетело — будем строить стартап-нацию"; "Ваше дело — создать комфортные условия в стране для бизнеса. Обеспечить гарантии иностранным инвесторам. А они сами разберутся, что им в Украине развивать, во что вкладывать свои деньги". "Добавлю: для этого надо стать еще фриланс-народом с фастфуд-экономикой, свингер-властью, пикап-моралью и буллшит-медиа. но с этим вроде все уже в порядке", — нашлись в сетях и такие мнения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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