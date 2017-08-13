Горбаль о новой модели валютного расчета в Украине

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина переходит на новую модель валютного регулирования. Для этого Нацбанк уже сделал первый шаг, обнародовав соответствующий законопроект для общественного обсуждения.

Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Также законопроект предусматривает, что гривна и остается единственным законным средством для расчета за товары и услуги, однако не исключает возможность использования иностранной валюты в ряде случаев.

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Что изменит законопроект "О валюте" и что он подразумевает, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які положення містить цей законопроект Нацбанку? Яка нова модель валютного регулювання передбачається?

— Я б зараз не обнадіював наших співгромадян тим, що Україна вже переходить на нову модель валютного регулювання. Звичайно, будь-які скептики і критики валютного регулювання в Україні згадують те, що Україна досі керується декретом аж 1993 року, декретом Кабміну про валютне регулювання з силою силенною різноманітних постанов НБУ стосовно тих чи інших обмежень чи заборон. Звичайно, історія валютного розвитку, валютного регулювання — це історія придумування чи видумування різноманітних обмежень і регуляцій. Якщо подивитись під час кризи, тим більше, останні два роки — 2014-2015 року, то ми експерти навіть не встигали коментувати різні ініціативи НБУ, які досить часто навіть протирічили один одному. Одні з'являлись, потім відмінялись тощо. Ми розуміємо, що подібні речі потрібні, тому що застаріле законодавство з однієї сторони, з другої сторони це вписується повністю до тих угод міжнародних і зобов'язань, які взяла на себе Україна, зокрема, про асоціацію з ЄС. Там також міститься норма про модернізацію законодавства та регулювання. Звичайно, воно не запрацює без цілої низки допоміжних законів, в першу чергу, податкових, ряду інших законопроектів, які законодавець також повинен прийняти, але розробником є вже не НБУ. Успіх будь-яких реформ неможливий без того, якщо реформи не робляться гармонійно у всіх галузях. НБУ з точки зору і нормативної бази, і всієї решти, якщо не дивитись наслідки, то він, дійсно, випереджає інші галузі. Передбачені основні тези — це вільний перетік капіталу, все, що не заборонено, дозволено. Тобто достатньо декларативно-проривний законопроект. При цьому ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку є ще ці обмеження, які діють, тим більше, достатньо жорсткі 2014-2015 року і актуальність яких НБУ досі не заперечує, тобто це такий вектор шляху. Це більше наміри, ніж заявка про те, що це станеться найближчим часом.

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Конкретних дій ніхто не відчує?

— Це ми піднімаємо дискусію, як би це бачило експертне товариство і банки. Звичайно, під цей законопроект з'явиться ще нормативна база самого НБУ. Розуміємо, що сам шлях законопроекту у парламенті, з огляду на його велику декларативність, пройде достатньо великий час, не менше півроку, а то і рік. Але це вписується в дорожню карту, яку прописав НБУ, тому що на будь-якому ефірі, на будь-якій дискусії критики НБУ досі користуються декретом 1993 року і це вибиває ґрунт з-під будь-якої конструктивної дискусії.

Законопроект може вплинути на курс гривні та стримування курсу?

— Після того, як він почне діяти, моменти курсоутворення, ще якісь речі, це ми пробуємо заглянути в якесь таке майбутнє далі, тим більше введення закону неможливе без стабілізації макроекомічного показника. Ми розуміємо, що для нас важливим є 2019 рік з точки зору пікового навантаження та потреби перегляду та реструктуризації зовнішніх зобов'язань. Тобто є ті ризики, які в будь-якому випадку повинні бути зняті та після того ми можемо говорити, що у нас, дійсно, валютне регулювання буде, повна лібералізація тощо. Зараз це буде декларативний закон і в будь-якому випадку будуть діяти достатньо жорсткі валютні обмеження, які діють зараз з огляду на кризову ситуацію в банківській і в цілому економіці.

Яка ваша оцінка на сьогоднішній день банківської сфери економіки?

— Ми в контексті цього законопроекту можемо говорити про валютне регулювання. Якщо про валютне регулювання, то діють обмеження достатньо жорсткі і тут складно говорити про валютну лібералізацію. Якщо ми говоримо про банківську систему в цілому, найбільшим ризиком є вага непрацюючих активів, яка близька 57%. Це є основним ризиком в цілому банківської системи.

А що означає цей принцип, про котрий говорить Нацбанк: "дозволено все, що прямо не заборонено"? Про що саме йде мова?

— Раніше був інший принцип. На все потрібно було отримувати дозволи, тобто залишились певні рудименти стосовно іноземних інвестицій, всього іншого тощо. Є певні речі, які рудиментами.

Тобто якщо є заборона регулятора, то додатковий дозвіл не потрібний?

— Повідомлення, а не реєстрація. Це суттєва відмінність. Раніше треба було написати листа, витримати певну процедуру на речі, які вже давно втратили свою актуальність. А цей порядок досі залишається. Я думаю, що можна було окремим законопроектом певні речі зняти. Вирішили підійти глобально, взагалі заговорити про систему валютної лібералізації. Дуже не хотілося б, щоб потонули і вона стала достатньо лозунговою, пустою, що, можливо, ті речі, які є зараз є рудиментами і старими, можна просто окремими положеннями іншого законопроекту повідміняти і все.

У прес-службі НБУ кажуть, що запропонована законопроектом модель валютного регулювання відповідає директиві Євросоюзу про вільний рух капіталу та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Що це за директива?

— Звичайно, це наші зобов'язання. Завжди рух товарів визначають ці угоди, рух робочої сили, вільне переміщення робочої сили і рух капіталів. Відповідно, ті речі також для нас є сенсетивними з точки зору наявності всіх договорів про взаємне оподаткування, обміну інформацією тощо. Тобто під це ще велика сила різноманітних всіх законів і підзаконних актів повинна бути зроблена. Для того, щоб він повноцінно запрацював попри ті обмеження, які існують на ринку, ще потрібно багато чого прийняти і зробити.

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